価値住宅株式会社（所在地：東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル2階、代表：髙橋正典）が運営するカフェでは、2025年11月より板橋区の不動通り商店街にて、季節限定の新メニュー「焼き芋シフォンケーキ」の販売を開始します。同商店街内の八百屋と共同開発したこの商品は、秋の味覚である焼き芋を贅沢に使用した逸品です。

地域に根ざした商店街活性化の取り組み

近年、大型ショッピングモールやオンラインショッピングの普及により、全国各地の商店街は活気を失いつつあります。中小企業庁の調査によれば、この10年間で全国の商店街の店舗数は約30％減少したとされています。こうした状況の中、地域コミュニティの核となる商店街の再活性化が社会的課題となっています。旧中山道沿いに位置する不動通り商店街も例外ではありませんでした。しかし、店舗同士が連携し、それぞれの強みを活かした商品開発を行うことで、商店街全体の魅力向上を目指す動きが活発化しています。今回の「焼き芋シフォンケーキ」は、そうした取り組みの一環として誕生しました。当カフェと同じ商店街内にある老舗八百屋が厳選した紫芋を使用し、お互いの専門知識と技術を融合させることで、単なるカフェメニューではなく、商店街全体の取り組みとしての付加価値を持たせることに成功しています。

「焼き芋シフォンケーキ」の特徴

「焼き芋シフォンケーキ」は、素材の風味を最大限に引き出すために、焼き芋を様々な形で取り入れた贅沢な一品です。まず、シフォン生地自体に紫芋を練り込み、しっとりとした食感と鮮やかな紫色の見た目を実現しました。生地の中には、八百屋特製の甘い焼き芋ブロックを贅沢に挟み込み、一口ごとに本格的な焼き芋の風味を楽しめる仕様となっています。トッピングには、焼き芋を練り込んだホイップクリームをたっぷりと使用し、さらに食感のアクセントとしてサクサクとしたクランブルクッキーを加えました。仕上げに焼き芋パウダーをふりかけることで、見た目の華やかさと香りの豊かさも演出しています。このケーキの特筆すべき点は、材料のほぼ全てに焼き芋を使用していることです。焼き芋の自然な甘さを活かし、砂糖の使用量を抑えながらも満足感のある味わいを実現しました。添加物を極力抑え、素材本来の味わいを大切にする当カフェの理念が反映された一品となっています。焼き芋の食感、香り、甘さをそれぞれ異なる形で表現することで、単調になりがちな焼き芋スイーツに奥行きと複雑さを加えることに成功しました。

キャンペーン概要

「焼き芋シフォンケーキ」は2025年11月より、東京都板橋区の不動通り商店街内の当カフェにて販売を開始します。価格は550円（税込）、テイクアウトも可能です。また、本プレスリリースを見て来店されたお客様には、会計時に店主に「記事を見ました」とお伝えいただくと、合計金額から50円お値引きさせていただきます。数量限定での販売となりますので、売り切れの際はご了承ください。また、原材料の調達状況により、提供期間が変更になる場合があります。

さがつくCraft＆Cafeでは、今後も季節に合わせた限定メニューの開発を進め、訪れるお客様に四季折々の味覚体験を提供してまいります。地域に根差したカフェとして、食を通じた豊かな時間と空間の創出に努めてまいります。

商品概要

商品名：焼き芋シフォンケーキ価格：550円（税込）販売期間：2025年11月～販売場所：さがつくCraft＆Cafe（東京都板橋区板橋3-12-1）ｰ Instagram：https://www.instagram.com/sagatsuku_craft_cafe/?hl=ja

会社概要

会社名：価値住宅株式会社所在地：東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル2階代表者名：髙橋正典事業内容：不動産事業、リフォーム事業、カフェ運営URL：https://kachi-jyutaku.co.jp/