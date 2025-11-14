【満席御礼】HR and代表・神吉徹二が「HRカンファレンス2025-秋-」に登壇

株式会社HR and

株式会社HR and（本社：東京都中央区）の代表取締役・神吉徹二が「HRカンファレンス2025-秋-」（主催：日本の人事部）で特別講演を行います。

講演タイトルは「HRBPが戦略パートナーへ進化する勘所。『事業をファシリテーションする力』の解像度を上げる」（講演日時：11月27日（木）11:40～12:30）。

本講演は申込受付開始からわずか2日で満席となり、多くの反響をいただいております。ご関心を寄せてくださった皆さまに心より感謝申し上げます。



講演プログラム(https://jinjibu.jp/hrc/hrcEntry/hrc-25-111901/hrcform/)

講演者インタビュー(https://jinjibu.jp/hr-conference/202511/interview_detl.php?anc=R2)

講演概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100086/table/9_1_d81b30563e8f605cab3d4fd99bdfb0f4.jpg?v=202511160657 ]HR and代表・神吉徹二 コメント

想像以上に多くの方にお申し込みいただき、感謝申し上げます。まさか、2日で満席になるとは！たくさんの人事関係者の皆さまが関心を持ってくださり、「このテーマに挑む意味」をひしひしと感じています。多くの方が「HRBPはどう事業に関わるべきか」という問いに、悩みながらも日々挑戦されていることでしょう。今回の講演では、“ファシリテーション”をキーワードに、現場と経営の間で揺れ動くHRBPがどう力を発揮できるのか、私が支援した事例を踏まえてお話しいたします。

プロフィール

神吉 徹二（かみよし てつじ）

ファシリテーション型HRBPサービスを提供する株式会社HR andを創業、代表取締役。デロイトトーマツコンサルティング、リクルートホールディングス、RPAホールディングスで制度企画・運用、HRBP、HR部門のマネジメント等を経験し独立。JAXA人事部客員として、組織開発全般のアドバイザーも務める。

＜株式会社HR andについて＞

HR and は「合意形成の質は、実行の質」を証明するために存在する、ファシリテーション型HRBPサービスの会社です。「ファシリテーション」「組織開発」を軸に、企業の経営者・事業責任者と経営企画部門や人事部門のリーダーやご担当者の方に向けて、ソリューションを提供しています。 詳しくは HR and の公式ホームページ(https://hr-and.jp/)または各種 SNS をご覧ください。取材のご依頼やサービスに関するご相談など、お気軽にご連絡ください。

会社名：株式会社HR and

所在地：東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館 5F

代表：神吉 徹二

設立：2019年7月

事業内容：ファシリテーション型HRBPサービス

公式ホームページ：https://hr-and.jp(https://hr-and.jp/)

X：https://x.com/tetsujikotta

LinkedIN：https://www.linkedin.com/in/tetsujikamiyoshi

Facebook：https://www.facebook.com/tetsuji.kamiyoshi

note：https://note.com/tetsujikotta

【本件に関するお問い合わせ先】

e-mail：tetsuji.kamiyoshi@hr-and.jp

※サービスに関するご相談・ご依頼も、こちらの窓口にて承っております。