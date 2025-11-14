働く女性のコミュニティSNSのCOREが、Female Founders Conference 2025 Autumnにメディアパートナーとして参画

株式会社CORE

働く女性のためのコミュニティSNS「CORE」を運営する株式会社CORE（本社：東京都港区、代表取締役：尾崎莉緒、以下CORE）は、2025年11月22日（土）に開催される女性のためのキャリアカンファレンス「Female Founders Conference 2025 Autumn」メディアパートナーとして参画いたします。また、本カンファレンスでのトークセッションでは、COREの代表取締役CEO尾崎も登壇いたします。

参画の背景

社会の多様化が進む一方で、依然として多くの女性が「キャリアの壁」や「ライフイベントとの両立」に悩みを抱えています。

特に、働く女性たちの間では「自分に合ったキャリアの描き方がわからない」「同じ立場で話せる仲間がいない」といった声が多く上がっており、キャリアの選択や挑戦を“個人の問題”として周りにシェアしにくい現状があります。

こうした中で開催される「Female Founders Conference 2025 Autumn」は、世代や業界を超えて第一線で活躍する女性リーダーが集い、「あなたらしく働き、生きる」ためのリアルな知見や経験を共有する場です。転職・起業・キャリアチェンジ、そして妊娠・出産との両立まで、働く女性が直面するさまざまなテーマを、参加者が自らの課題として深く考え、対話できる内容となっています。

COREはこれまで、“働く女性の本音でつながるコミュニティSNS”として、オンライン・オフラインの両面から女性同士の出会いと共感を育んできました。

今回メディアパートナーとして参画することで、同じ志を持つ仲間として「女性がキャリアを諦めない社会」をつくるという想いをさらに広げ、キャリアの可能性を拡張する「出会い」と「気づき」を多くの方にお届けします。

Female Founders Conference 2025 Autumnの概要

日時：2025年11月22日（土） 12時～19時（開場:11時30分）※出入り自由

場所：TODA HALL & CONFERENCE TOKYO

住所：東京都中央区京橋１丁目７－１ ※現地開催のみ

費用：無料

対象者：ご自身のキャリアについて考えたい女性

※転職中の方、中長期的なキャリアチェンジの可能性を模索したい方、学生も大歓迎。当日はキャリア面談ブースでキャリア相談をすることもできます（要予約）。

※本イベントの参加者は女性（生物学的女性）限定となっております。

その他：本イベントの詳細についてはこちらの特設ページをご覧ください

メディアパートナーとしての取り組み

特設ページボタン :https://x.gd/1L3C8

COREは本カンファレンスの認知を高めるための活動に貢献するため、以下の取り組みを実施予定です。

代表取締役CEOの尾崎のトークセッション登壇

- 会場のイベントレポート作成- コミュニティSNS「CORE」での情報掲載

本カンファレンスではCOREの代表取締役の尾崎が、オープニングセッション「きょう、キャリアの可能性を拡げよう」にて登壇予定です。是非会場にてご視聴いただけたら幸いです。

代表取締役CEO 尾崎 莉緒 コメント

社会の価値観が変化し、大きなうねりを迎えている中で、女性たちがキャリアや人生の選択に迷いやすい状況は続いています。しかし、社会が変化する瞬間を肌で感じられるようになった今だからこそ、それぞれの女性たちが「自分たちらしさとは何か」を見つめ直し、そして新しいリーダーシップの誕生に繋がっていくのではないでしょうか。

Female Founders Conferenceは、誰もが持つ内なる原動力に火をつけ、女性たちが「自分らしさ」に気が付くきっかけをもたらす場所だと考えています。

現場の熱源をより遠くまで拡散していくサポートをすることで、COREの掲げている「女性のリーダーシップのあり方を変える」というビジョンに近付くことを目指しています。

株式会社COREについて

「女性のリーダーシップのあり方を変える」をミッションに、女性のキャリアをサポートします。働く女性のためのキャリアコミュニティSNS『CORE』、人生やキャリアを自分らしく生きるための新たな学びを発信するメディア『CORE Lab.』、働く女性のキャリアサポートを行う『CORE Works.』を運営中。

CORE：https://core-official.com/

CORE Lab.：https://core-official.com/media/

CORE Works.：https://core-official.com/works

X：https://x.com/core__official_

Instagram：https://www.instagram.com/core__official_/

Tiktok：https://www.tiktok.com/@core__official_