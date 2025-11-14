「挑戦者のすぐそばで、事業を“前に進める力”を育てる」 SoVaが、実践セミナー「そば塾」を開始

株式会社SoVa

テクノロジーと専門家を掛け合わせた新しい形の会計事務所「SoVa」を運営する株式会社SoVa（本社：東京都千代田区、代表取締役：山本健太郎、以下「当社」）は、従来のバックオフィス支援の域を超え、企業の「事業成長」そのものにコミットする「伴走支援」を本格化します。

具体的な取り組みとして、経営者が直面するバックオフィス業務の課題をテーマとした全3回のオンライン実践セミナーをSoVaご契約企業様限定で実施。今回に限り、SoVaをご利用されていない企業様にも無料で受講していただける「体験参加枠」を設けましたので、お知らせいたします。

この取り組みをきっかけに、起業直後の経営者、事業をさらに加速させるフェーズの企業様を中心に、より多くの経営者の事業成長支援の可能性を模索していく予定です。

■ 経営課題をテーマにした「そば塾」オンラインセミナーの開催背景

SoVaが目指す「伴走支援」の強化。事業を”前に進める力”を育てる支援へ

スタートアップや中小企業の経営者にとって、日々のバックオフィス業務は、事業を継続させるための重要な基盤ですが、その作業をすること自体は事業の本筋ではありません。当社は、バックオフィスをまるっとお任せいただいて、経営者が本来取り組むべき「事業成長」に安心して挑戦できる環境づくりを行なってまいりました。

多くの企業様に伴走させていただく中で、経営者の本質的な悩みは、その先にある「事業成長」そのものであることを日々実感しています。ファイナンスや組織づくりなど、多岐に渡る経営課題を一つ一つクリアできるよう、実践的な伴走支援を行っていくことこそが、現在SoVaをご利用いただいている企業様の事業成長に直結すると考え、セミナー開催に至りました。

私たちSoVaのミッションは「専門知識のアクセシビリティを高め、安心して挑戦できる社会をつくる」です。この「そば塾」が、事業成長に必要な情報をわかりやすく伝えていく場となり、一見難しそうに思える経営課題に直面した際にも、恐れずに乗り越えていける後押しができる存在になることを目指します。

■ 1回限りの「体験参加枠」を特別提供！

今回開催するセミナー（全3回）のうち、ご自身が今最も課題と感じる回に「1回のみ体験参加」できる特別枠をご用意いたしました。

ファイナンスや組織づくりに課題を感じていらっしゃる経営者やバックオフィス担当者、どなたでもご参加いただけるオンラインセミナーですので、ぜひお気軽にご参加いただき、事業成長のための学びの場としてご活用ください。

＜セミナー開催日時＞

１.2025年11月18日（火）19:00～20:00 「はじめてのエクイティファイナンスの進め方」

２.2025年12月18日（木）19:00～20:00 「補助金・融資の進め方」

３.2026年 1月14日（水）19:00～20:00 「良い組織文化のつくり方」

＜セミナー概要＞

・開催形式：オンライン（Zoom）

・参加費：無料

・登壇講師：山本健太郎（株式会社SoVa代表、公認会計士）

＜お申し込み/セミナー詳細＞

以下のURLよりお申し込みください（お申込締切は、各開催日の2日前まで）

https://forms.gle/JeuG2sE3vTenE5vb9

＜注意事項＞

・オンライン参加用URLは、セミナー開催前日までにメールにてお送りします。

・当日リアルタイムでご参加いただく方のみ、質疑応答への参加が可能です。登壇講師の山本が、直接ご質問にお答えします。

■会計事務所「SoVa」とは

「SoVa」は、月額29,800円～で、役所手続きの代行から記帳代行・給与計算、経営者へのアドバイスまでをワンストップで提供する、新しいかたちの会計事務所です。

テクノロジーと専門家の力をかけ合わせているSoVaだからこそできる "クオリティ" と "価格設定" を実現しています。

＜特徴1＞ 税務、労務、登記の幅広い分野に対応しているため、SoVaひとつで税理士、社労士、司法書士の代わりに！

＜特徴2＞ 相談したいことがあるときは、Slackでいつでも気軽に訊ける！

＜特徴3＞ 財務・人事情報をもとに、自社にあった経営アドバイスを受け取れる！

サービスは、実務経験を積んだ公認会計士・税理士等の専門家が開発・監修しているため、常にアップデートされた正確な情報をお届けします。

サービスの詳しい内容や料金プランはこちら(https://lp.virtual-sova.io/?utm_source=pr&utm_medium=paid&utm_campaign=20251114)からご確認いただけます。

■株式会社SoVa概要

株式会社SoVaは「専門知識のアクセシビリティを高め、安心して挑戦できる社会をつくる。」をミッションに掲げ、テクノロジーとデザインの力を融合させ、税務・労務・経理・登記などのバックオフィス関連サービスを開発しております。

バックオフィス業務に関する専門的な知見をテクノロジーの力を用いて体系化、そしてデザインの力と掛け合わせることで、バックオフィス業務を分かりやすく、馴染みやすいものにしていくことを目指します。

本社所在地 ：東京都千代田区神田紺屋町15 グランファースト神田紺屋町2階

設立 ：2019年9月

代表者 ：代表取締役 山本 健太郎

問い合わせ先 ：info@sovagroup.jp

URL ：https://www.sovagroup.jp/

■SoVa採用｜新しいカタチの会計事務所をつくるチームメンバーを募集中です！

現在SoVaでは、会計事務所での勤務経験がある方や、公認会計士試験の経験者を中心に、様々なポジションでメンバーを募集しています。

まずはカジュアル面談で、キャリアや働き方を聞かせてください！

▶︎募集ポジション一覧はこちら｜SoVa公式リクルートページ

https://sovagroup.co.jp/recruit/

▶︎メンバーの様子を知りたい方はこちら｜SoVa公式note

https://note.com/virtual_sova

▶︎SoVa「太鼓判採用」始めました！

https://note.com/virtual_sova/n/n168b54172e1b

