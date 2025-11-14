サイバー攻撃の最新動向を徹底解説！標的型攻撃・ランサムウェア・サプライチェーン攻撃への実務対応を紹介するオンラインセミナーを開催
リスクマネジメント分野のコンサルティングサービスを提供する株式会社UPF（本社：東京都中央区、代表取締役：仲手川 啓、以下当社）は、2025年11月20日（木）17：00より、サイバー攻撃の最新動向と企業がとるべき実務対応をテーマとしたオンラインセミナーを開催いたします。
本セミナーでは、年々増加している標的型攻撃やランサムウェア、サプライチェーン攻撃などの最新事例をもとに、企業が直面するリスクと実践的な対策をわかりやすく解説します。
サイバー攻撃の脅威を正しく理解し、自社のセキュリティ体制を強化したい担当者に向けて、実務に役立つ知識をお届けします。
▶セミナー詳細・お申込みはこちらから：https://upfgroup.co.jp/seminar/6
■背景
企業を狙ったサイバー攻撃は年々高度化・巧妙化しており、近年では、標的型攻撃やランサムウェアによる被害が急増しています。
また、取引先や委託先を経由して侵入する「サプライチェーン攻撃」によって、広範囲に影響が及ぶケースも多く報告されています。
しかし、社内でセキュリティ対策を講じていても、初動対応の遅れや体制の不備により被害が拡大する事例も少なくありません。
本セミナーでは、最新の攻撃手法や事例を踏まえ、企業がとるべき実務的な対策や備えについて具体的に解説いたします。
■セミナー概要
本セミナーでは、最新のサイバー攻撃動向から実務で求められる対応策までを、実践的にわかりやすくお伝えします。
・サイバー攻撃の現状と動向
・企業が直面する主なリスク
・実務で求められるセキュリティ対策
・インシデント対応と備え
・まとめ
セミナー名：サイバー攻撃の最新動向と企業が知るべき実務対応
日時：2025年11月20日（木）17：00～18：00（途中参加・途中退出可）
参加費：3,000円（要事前申し込み）
形式：オンライン（Zoom Webinar）
申し込み締め切り：開催当日の開始時間まで
■こんな方におすすめ
・標的型攻撃やランサムウェアなどの最新脅威を理解したい方
・自社のセキュリティ体制やインシデント対応を見直したい方
・情報システム、リスク管理、経営企画部門担当の方
・実務で使えるサイバー攻撃対策のポイントを知りたい方
■今後のご案内
UPFでは、本テーマ以外にも情報セキュリティに関する研修やAI活用、インシデント対応といった、豊富な支援実績を活用したさまざまな無料セミナーを定期開催しています。 その他のセミナー情報はこちらからご確認ください。
▶その他セミナー一覧：https://upfgroup.co.jp/seminar
■会社概要
会社名：株式会社UPF
代表取締役：仲手川啓
本社：東京都中央区日本橋小伝馬町2-4 三報ビルディング5階
事業内容：
・プライバシーマーク 認証新規取得・更新・運用コンサルティング
（ https://upfsecurity.co.jp/pmark/ ・ https://upfsecurity.co.jp/pmark-koushin/ ）
・ISMS認証新規取得・更新・運用コンサルティング
（ https://upfsecurity.co.jp/isms/ ）
・各種ISO認証（9001、14001等）取得・更新・運用コンサルティング
（ https://upfsecurity.co.jp/qms-ems/ ）
・GDPR対策コンサルティング
（ https://upfsecurity.co.jp/gdpr/ ）
・TISAX 認証取得コンサルティング
（ https://upfsecurity.co.jp/tis/ ）
・ISMAP 登録支援サービス
（ https://ismap.upfsecurity.co.jp ）
Webサイト： https://upfsecurity.co.jp
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社UPF 望月/五十嵐
TEL：03-6661-0846
問い合わせフォーム： https://upfgroup.co.jp/Contact