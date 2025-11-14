世界累計5500万本の販売実績を誇る中国発コスメブランド『INTO U』と『ミス・ミスター青山コンテスト2025』が2年連続のコラボ！

麗知株式会社

中国発のコスメブランド「INTO U（イントゥユー）」を日本国内で企画・販売する麗知株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：楊 茜）は、10月25日(土)に渋谷ヒカリエ ヒカリエホールにて開催されたミス・ミスター青山コンテスト2025でコラボを実施しました。

INTO U 公式サイト :https://into-u.jp/

コンテスト参加背景

■学生の「個性を楽しむ」姿勢を応援

2025年10月25日に開催された「ミス・ミスター青山コンテスト2025」でに昨年に続き協賛いたしました。「INTO U（イントゥユー）」は、“個性を楽しむメイク”をコンセプトに掲げ、学生たちが自分の魅力を自由に表現できる場を応援するブランドとして今回のコンテストに参加しました。

コンテスト当日の様子

会場では来場者に向けて800個のギフトを配布し、さらにミス部門の受賞者へ特別賞を授与。

授賞式では、麗知株式会社代表の楊 茜がプレゼンターとして登壇し、ミス、ミスター部門の受賞者の皆さまに、INTO U賞を授与致しました。

個性の美を応援する想い

今後もINTO Uは、世代を問わず一人ひとりが“自分らしさ”を楽しめるメイクブランドとして、様々な活動を通じて個性の美を応援してまいります。

ミス・ミスター青山コンテスト2025について

今年で50周年を迎える、青山学院大学が公認する伝統的な学生イベント。

2025年度は「愛」「私」「１」をテーマに掲げ、「自分を愛し、皆に愛され、その愛を届ける」ことを目指して開催。候補者それぞれのオンリーワンの魅力が輝くステージとして注目を集めています。

INTO U（イントゥユー）について

INTO Uは、「あなたに寄り添い、一緒に成長していく」をスローガンに掲げ、自己表現の自由を後押しする中国発のコスメブランドです。世界で累計5500万本以上を売り上げている “泥リップ“こと「スーパーマットリップ」など、Z世代に支持されるアイテムを中心にアジア・欧米への展開を進め、今注目の中国発・海外進出ブランドとして存在感を高めています。

会社概要

商号：麗知株式会社

代表：楊 茜

住所：東京都千代田区九段南4－3－4 Polar九段

設立：2021年5月

資本金：900万円

事業内容：化粧品の企画・開発・販売/ウェブ広告の運営管理。

本件に関するお客様からのお問い合わせ先

麗知株式会社

e-mai: info@reichi.co.jp

TEL: 03-6910-5739

公式ウェブサイト：https://into-u.jp

Instagram: @intou_new_official_jp

X: @intou_official

TikTok: @intou_official_jp