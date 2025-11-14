日本最大級の人間ドック予約サイト「MRSO（マーソ）」「Google で予約」と2025年11月より連携開始

マーソ株式会社

人間ドック・健診予約サイト「MRSO.jp（マーソ／https://www.mrso.jp/）」を運営するマーソ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西野恒五郎、以下「マーソ」）は、2025年11月より、「Google で予約」との連携を開始いたします。この連携により、利用者は Google 検索(TM)や Google マップ(TM)上で健診機関を見つけた後、表示される「オンラインで予約」ボタンからMRSO.jpの予約ページへ1タップで遷移し、シームレスに予約を完了させることが可能になります。

■ 背景と課題

モバイルデバイスの進化は、人々の検索行動に大きな変化をもたらしました。

このようにGoogle マップが健診機関探しの重要な起点となる一方、予約プロセスは分断されたままでした。ユーザーは関心を持った機関を見つけても、別途ブラウザで公式サイトを探し直すなど、煩雑な手続きが必要であり、その過程で予約を断念してしまうケースも少なくありませんでした。

■ 取組内容

Google は、「世界中の情報を整理し、アクセス可能で便利なものにする」ことを使命とする世界的なテクノロジー企業です。同社が提供する Google 検索や Google マップは、人々が情報を得るだけでなく、実世界での行動を決定するための重要なプラットフォームとして世界中で利用されています。一方、マーソは、全国1,800以上の健診機関と提携し、業界NO.1(※1)の人間ドック・健診予約サイト「MRSO.jp(https://www.mrso.jp/)」を運営しています。

マーソはこれまで、健診予約のハードルを下げ、より良い健診受診体験の創出に取り組んでまいりました。この度、健診領域における「探す」と「予約する」の分断を解消するという共通の目的のもと、「Google で予約」との連携を開始します。

本連携により、利用者は Google 検索や Google マップ上で健診機関を検索した際に表示される「オンラインで予約」ボタンから、1タップでMRSO.jpの予約ページに遷移し、シームレスに予約を完了させることが可能となり、予防医療の受診促進に貢献します。

(※1) 人間ドック予約サイト掲載施設数NO.1（デスクリサーチ及びヒアリング調査／調査対象：個人向け人間ドック予約サービス検索上位3サイト／調査期間：2022年11月～12月／調査会社：(株)ドゥ・ハウス）

■ サービス導入のメリット

利用者の利便性向上

・Google マップ上で発見してからシームレスに予約可能

・より直感的で簡単な予約体験を提供

健診機関の集客力強化と業務効率化

・Google マップという「ローカル検索プラットフォーム」からの新たな集客

・機会損失の低減と予約転換率の向上

・オンライン予約比率の向上による業務効率化

■ 今後の展望

マーソは、本連携をはじめとして、Google を起点とした予約体験のさらなる品質向上や機能改善を継続的に実施します。

今回の連携を重要な一歩と位置づけ、今後もテクノロジーを活用することで、利用者と健診機関双方にとって価値のあるサービスを構築してまいります。一人でも多くの方に質の高い予防医療を届けることで、人々が健やかに暮らせる社会の実現に貢献していきます。

■ マーソ株式会社について

所在地 ：〒105-6017 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー17階

設立 ：2015年2月

資本金 ：100,000,000円

事業内容：人間ドック・健診予約サイト「MRSO.jp（マーソ）」の開発・運営

URL ：https://www.mrso.co.jp/

■ 本件のお問い合わせ先

マーソ株式会社 広報担当（TEL: 03-6435-6692）（Mail:info@mrso.jp）

※Google 検索および Google マップは、Google LLC の登録商標または商標です。