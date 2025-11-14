À¥¸ÍÆâ½í¥Õ¥©ー¥é¥à¡¢Áô¾ìºÆÀ¸¤ÎÂè2´ü¡ÖÂÐºö¡×¥Õ¥§ー¥º»ÏÆ°
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥«¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO:¹âÁÒÍÕÂÀ¡Ë¤¬±¿±Ä»öÌ³¶É¤òÌ³¤á¤ë»º´±³ØÏ¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖÀ¥¸ÍÆâ½í¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤Ï¡¢3³¤°è¤Î²Ê³Ø¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Ö¥ëー¥«ー¥Ü¥ó¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤òËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
º£´ü¤è¤ê³ô¼°²ñ¼ÒÃÓÅÄÍý²½¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:¹â¶¶½¨Íº¡Ë¡¢º£¼£Â¤Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:°¦É²¸©º£¼£»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷:ÛØ³À¹¬¿Í¡Ë¡¢¶¦±ÑÀ½¹Ý³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ºäËÜ¾°¸ã¡Ë¡¢ËÌ¶½²½³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:º´Ìî·ò°ì¡Ë¡¢Ê¡»³»Ô¡¢¶ÌÌî»Ô¤â¿·¤¿¤Ë»²²è¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¡Ö½éÇ¯ÅÙ¤Î²Ê³ØÅªÄ´ºº·ë²Ì¡×¤Ç¡¢Áô¾ìºÆÀ¸¤Ë¤ÏÅý°ìÅª¤Ê²ò·èºö¤¬Â¸ºß¤»¤º¡¢³¤°è¤´¤È¤ËÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò²Ê³ØÅª´ÑÅÀ¤«¤é¹Í»¡¡¢È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï¸½¾õÇÄ°®¤Î¡Ö¿ÇÃÇ¡×¥Õ¥§ー¥º¤«¤é¡¢³Æ³¤°è¤ÎÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¡ÖÂÐºö¡×¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
À¥¸ÍÆâ½í¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò
À¥¸ÍÆâ³¤¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯²ÝÂê
¤«¤Ä¤ÆË¤«¤ÊÀ¸ÂÖ·Ï¤ò°é¤ó¤ÀÀ¥¸ÍÆâ³¤¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³¤¤Î¤æ¤ê¤«¤´¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁô¾ì¤¬¡¢Ìó7³ä¾Ã¼º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢À¥¸ÍÆâ³¤Á´ÂÎ¤Îµù³ÍÎÌ¤â1980Ç¯Âå¤ò¥Ôー¥¯¤Ë¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áô¾ì¤Î¾Ã¼º¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤È·ÐºÑ¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢½¾Íè¤Î´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¤òÄ¶¤¨¡¢´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¼«ÂÎ¤¬·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ºÆÀ¸¤·¤¿Áô¾ì¤ò¥Ö¥ëー¥«ー¥Ü¥ó¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤ò¥³¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¡Ö»ö¶È¡×¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½éÇ¯ÅÙ¤Î²Ê³ØÅªÀ®²Ì¡§¡ÖËüÇ½Ìô¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤ò¼Â¾Ú
½éÇ¯ÅÙ¤ÎÄ´ººÃÏÅÀ
¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î½éÇ¯ÅÙ³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¹áÀî¸©»°Ë»Ô¡¢²¬»³¸©¶ÌÌî»Ô¶»¾å¡¢¹Åç¸©»°¸¶»Ô¤Î3³¤°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åý°ì¤µ¤ì¤¿¼êË¡¤Ë¤è¤ëÆ±»þÈæ³ÓÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ê³ØÅª¤Ëµ®½Å¤Ê¥Çー¥¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³¤¤¬Êú¤¨¤ë¸ÇÍ¤Î²ÝÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹áÀî¡¦»°Ë¥¨¥ê¥¢¡§³¤Äì¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ëÎ²²½¿åÁÇ¤¬¥¢¥Þ¥â¤ÎÀ¸°é¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¡£
²¬»³¡¦¶»¾å¥¨¥ê¥¢¡§´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥Þ¥â¤¬Â¾¤ÎÁôÎà¤È¤ÎÀ¸Â¸¶¥Áè¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¡£
¹Åç¡¦»°¸¶¥¨¥ê¥¢¡§·ã¤·¤¤Ä¬Î®¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¥¢¥Þ¥â¤¬À¸°é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¼ì´Ä¶²¼¤Ç¤ÎºÆÀ¸¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë²ÄÇ½À¡£
¤³¤ì¤é¤Î²Ê³ØÅªº¬µò¤Ï¡¢²è°ìÅª¤Ê¼êË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ³¤°è¤ÎÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿²ò·èºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¼Â¹Ô¥Õ¥§ー¥º¤Ø
ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï¡¢Âè1´ü¤«¤é¤´»²²è¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¤¿¤ÓÂè2´ü¡ÖÂÐºö¡×¥Õ¥§ー¥º¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥»¥¯¥¿ー¤Îµ»½Ñ¤äÃÎ¸«¤ò·ë½¸¤·¡¢³Æ³¤°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·µ¬»²²è¥Ñー¥È¥Êー¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÃÓÅÄÍý²½
º£¼£Â¤Á¥³ô¼°²ñ¼Ò
¶¦±ÑÀ½¹Ý³ô¼°²ñ¼Ò
ËÌ¶½²½³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¶ÌÌî»Ô
Ê¡»³»Ô
¡ÚÂè1´ü »²²è¥Ñー¥È¥Êー¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¤Á¤å¤¦¤®¤ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ò¤í¤®¤ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
³ô¼°²ñ¼ÒÉ´½½»Í¶ä¹Ô
¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
JFE¥¹¥Áー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÄ¬¤À¤Þ¤êºâÃÄ
ÂçÀ®À¸¥³¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥À¥¤¥À¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ä¥Í¥¤¥·¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ê¥¤¥«¥¤±ö¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ê¥«¥·¥Þ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
HOXIN³ô¼°²ñ¼Ò
À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
ÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍµÈÈ÷¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡ÊKOIA¡Ë
¶»¾åµù¶ÈÁÈ¹ç
»°¸¶»Ô
´Ñ²»»û»Ô
ÅÚ¾±Ä®
»°Ë»Ô
²¬»³Âç³Ø
¶å½£Âç³Ø
ÏÂ²Î»³¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»
ÂìÀîÃæ³Ø¹»
Âè2´ü¡ÖÂÐºö¡×¥Õ¥§ー¥º¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°·×²è
º£¸å¤Ï¡¢²Ê³ØÅªÄ´ºº¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿³Æ³¤°è¤Î¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤ËÅ¬¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÁô¾ìºÆÀ¸³èÆ°¤Î·×²è¡¦¼Â¹Ô¡¦É¾²Á¤ò¹Ô¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³«»Ï¡§³Æ³¤°è¤Î²ÝÂê¡ÊÎ²²½¿åÁÇ¡¢¿©³²¡¢À¸Â¸¶¥Áè¤Ê¤É¡Ë¤Ë±þ¤¸¤¿²ò·èºö¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò°ú¤Â³¤¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
- ¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥ÈÅÐÏ¿¡§¹ñ¤Î¡Ö30by30ÌÜÉ¸¡×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ³èÆ°ÃÏ¤ò¡Ö¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¡×¤ØÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Ö¥ëー¥«ー¥Ü¥ó¼èÆÀ¡§ºÆÀ¸¤·¤¿Áô¾ì¤Ë¤è¤ëCO2µÛ¼ý²ÁÃÍ¤ò¡Ö¥Ö¥ëー¥«ー¥Ü¥ó¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
- ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î²ÁÃÍ´Ô¸µ¡Ê¶µ°é¡¦·¼È¯¡Ë¡§ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¡¢ÆÃ¤Ë¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ÎË¤«¤ÊÁô¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³¤ÍÎ»ñ¸»¤Î²ÁÃÍ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
12·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËÂè°ìÃÆ ¾®Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Î¤´°ÆÆâ
Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¹áÀî¸©¤Ç½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¾®Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±²Ê³Ø¼Â¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³¤Áô¥Òー¥íー¥º¡ª¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤òÃµ¤ì¡ª¡×¤ò¡¢´Ñ²»»û»ÔÌ±²ñ´Û¡Ê¥Ï¥¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Ûー¥ë¡Ë¤Ë¤Æ12·î13Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥«¤¬¼çºÅ¤·¡¢ÂçÀ®À¸¥³¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶¦ºÅ¡¦¶¨»¿¡¢É´½½»Í¶ä¹Ô¤ª¤è¤ÓÀ¥¸ÍÆâ½í¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È ¡¢³¤Áô¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤ä¡Öµ¡Ç½¡×¤ò¼Â¸³¤ä´Ñ»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ²Ê³ØÅª¤ËÃµµá¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡§
https://seaweed-hero-inkagawa.peatix.com/
º£¸å¤âÀ¥¸ÍÆâ³ÆÃÏ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃÀ¤ä»²²è¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò´ë²è¡¦¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Âè2´ü ¿·µ¬»²²è¥Ñー¥È¥Êー¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒÃÓÅÄÍý²½
¤³¤Î¤¿¤ÓÊÀ¼Ò¤¬À¥¸ÍÆâ½í¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë»²²è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁô¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢³¤¤Î´Ä¶¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¤ä¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íý²½³ØÁí¹ç¾¦¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³è¤«¤·¤ÆËÜ³èÆ°¤Ë¹×¸¥¤·¡¢
¡Ö¼«Á³´Ä¶¤ò¼é¤êÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¸¦µæ¼Ô¡×¤Î°éÀ®¤È»Ù±ç¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊý¤Ç¤Ï²¬»³¡¢´ä¹ñ¡¢»³¸ý¤ÎµòÅÀ¤«¤é¡¢¸¦µæ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ä¥Õ¥©ー¥é¥à»²²ÃÃÄÂÎ¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Í¤¨¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¼£Â¤Á¥³ô¼°²ñ¼Ò
À¥¸ÍÆâ³¤¤òÉñÂæ¤Ë³¤ÍÎ´Ä¶¤ÈÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡ÖÀ¥¸ÍÆâ½í¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤Ë¡¢°¦É²¸©Âè1¹æ¤È¤·¤Æ»²²è¤Îµ¡²ñ¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¼£Â¤Á¥¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Á¥¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¥¸ÍÆâ³¤¤Î²º¤ä¤«¤Ê³¤¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³¤¤ÈÃÏ°è¤Î²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿·¤·¤¤Ï¢·È¤ÈÁÏÂ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£
À¥¸ÍÆâ³¤¤Ï¡¢µù¶È¤ä´Ñ¸÷¡¢³¤±¿¤äÂ¤Á¥¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤ò°é¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¼£Â¤Á¥¤Ï¡¢¤³¤Î³¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤È²ÁÃÍ¤ò¼¡À¤Âå¤Ø³Î¼Â¤Ë°ú¤·Ñ¤°¤¿¤á¡¢»º¶È¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÃÏ°è¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤È¼«Á³¤¬¶¦¤Ë±É¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¥Ñー¥È¥Êー¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦±ÑÀ½¹Ý³ô¼°²ñ¼Ò
Åö¼Ò¤Ï¡¢Å´¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¿·¤¿¤ÊÅ´¹ÝÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÅÅÏ§¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢»ñ¸»½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
À½Â¤²áÄø¤ÇÉû»ºÊª¤È¤·¤ÆÀ¸¤¸¤ëÅÅÏ§¥¹¥é¥°¤ËÃåÌÜ¤·¡¢Áô¾ìÁÏ½Ð¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ëµ»½Ñ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë´Ä¶¾Ê¤Î´Ä¶µ»½Ñ¼Â¾Ú¡ÊETV¡Ë»ö¶È¤Î¼Â¾ÚÂÐ¾Ýµ»½Ñ¤È¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï»³¸ý¸©´ä¹ñ»Ô¤Ë¤Æ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¥¸ÍÆâ½í¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤Ø¤Î»²²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÈÏ¢·È¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³¤¤ÎºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¥¸ÍÆâ³¤¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¡¢»º´±³Ø¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ¶½²½³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖÀ¥¸ÍÆâ½í¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤ËÂè2´ü¤è¤ê»²²è¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ËÌ¶½²½³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î²¬»³¹©¾ì¤Ï¡¢¤³¤Î¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î3¤«½ê¤ÎÄ´ººÃÏÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¶ÌÌî»Ô¶»¾åÉÍ¤ËÎ©ÃÏ¤·¤Æ¤¤¤ë²½³Ø²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë»²²è¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Âè1´ü¤è¤ê»²²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶»¾åµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñÍÍ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÃæ¹ñ¶ä¹ÔÍÍ¤«¤é¤Î¤´¾Ò²ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¶áÎÙ½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤¬¼«Á³´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤Þ¤¿¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê³¤¡×¤«¤é¡ÖË¤«¤Ê³¤¡×¤Ø¤ÎÁÏÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»²²Ã´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î³§ÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÌÌî»Ô
¶ÌÌî»Ô¤Ï¡¢²¬»³¸©¤ÎÆîÃ¼¡¢À¥¸ÍÆâ³¤±è´ß¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¹ÃÈ¤Ç²º¤ä¤«¤Êµ¤¸õ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢»³¤È³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼«Á³Ë¤«¤ÊÄ®¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤«¤é»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Þ¥â¾ì¤ä¥¬¥é¥â¾ì¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤Ê¤Éµù¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¶áÇ¯¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏ¸µµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤È»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢µù¾ì´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÉý¤Ê²þÁ±¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤ÎÄ´ºº³èÆ°¡¢µù¾ì´Ä¶²þÁ±³èÆ°¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¶ÈÅù¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áô¾ì¾õ¶·¤ÎÈ½ÌÀ¤äÁô¾ì¤Î²þÁ±¤Ø¤Î¼êÎ©¤ÆÅù¤¬¿·¤¿¤ËÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÂ¾¤ÎÃÄÂÎ¤ÈÃÎ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤Îµù¾ì´Ä¶¤Î¾õ¶·Åù¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ»Ô¤Îµù¾ì²þÁ±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¥¸ÍÆâ³¤Á´ÂÎ¤Ç¿å»º»ñ¸»µÚ¤Óµù¾ì²þÁ±Åù¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡»³»Ô
Ê¡»³»Ô¤Ï¹Åç¸©¤ÎÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Äì¤Ó¤ÌÖµù¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿å»ºÊª¤¬¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Î¥êÍÜ¿£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸©Æâ°ì¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢²Æ¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥«¥ÍÜ¿£¤ÎÀ¸»º¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÜ»Ô¤Îµù³ÍÎÌ¤Ï¡¢ºÇÀ¹´ü¤Î10Ê¬¤Î1°Ê²¼¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ã¤¨¤Æ¥ß¥º¥¯¥é¥²¤ÎÂçÎÌÈ¯À¸¤ä¥¢¥¤¥´¡¦¥Á¥Ì¤Î¿©³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÁô¾ì¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¡¢µù¶È¤Î·ÑÂ³À¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë´Ä¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Î²ò·è¤Î¤¿¤á¡¢»º´±³ØÌ±¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö³¤ÍÎ´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë´Ø¤¹¤ë´±Ì±¶¦Æ±²ñµÄ¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áô¾ì¤ÎÊÝÁ´¤Ï¡¢ËÜ»Ô¤Ë¸Â¤é¤º¡¢À¥¸ÍÆâ³¤Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢À¥¸ÍÆâ½í¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë»²²è¤µ¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤È¤âÏ¢·È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¥¸ÍÆâ¤Î¡ÖË¤«¤Ê³¤¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ À¥¸ÍÆâ½í¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¥¸ÍÆâ³¤¤ÎÁô¾ìºÆÀ¸¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ö¥ëー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·ÀßÎ©¤·¤¿»º´±³ØÏ¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥»¥¯¥¿ー¤ÎÃÎ¸«¤Èµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿´Ä¶ÊÝÁ´¤È·ÐºÑ²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://setouchi.nagisa.innoqua.jp/
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥«¤Ï¡¢2019Ç¯ÁÏ¶È¤Î¼«Á³´Ä¶¤ÎÁí¹çÅª¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥´¤ä¥Þ¥ó¥°¥íー¥Ö¡¢³¤Áô¤Ê¤É¤Î³¤ÍÎÀ¸Êª¤«¤é¡¢¥²¥ó¥´¥í¥¦¤ä¥á¥À¥«¤Ê¤É¤ÎÃ¸¿åÀ¸Êª¤Þ¤Ç¡¢¿å·÷¤ÎÀ¸ÂÖÀìÌç²È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼«Á³²Ê³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ´Ä¶¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀìÌç²È¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÍÎà¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¡¢¿Í¤â¼«Á³¤â±É¤¨¤ëÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢»º´±³Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¶¦¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊË¤«¤ÊÃÏµå¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼«Á³´ØÏ¢¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Î¥«¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¿Íºà¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î¶¦ÄÌ¹à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ÏÁ´°÷¡¢¼«Á³¤äÀ¸¤Êª¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¹¥¤¤Ê¼«Á³¤ò¤ß¤Ä¤Å¤±¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤Î¤â¤È¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¼«Á³¤äÀ¸¤Êª¤ò¤â¤Ã¤ÈÃµµæ¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ë·Ò¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£