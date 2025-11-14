「10分でまるごと理解！昇格試験対策ガイド」についての資料を無料公開！｜株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「10分でまるごと理解！昇格試験対策ガイド」を無料公開しましたので、お知らせします。

当社のWebサイトを通じて、昇格試験対策をしたい、合格者の特徴を知りたい、昇格候補者に対するスキル啓発機会を提供したい、というご相談を多数いただいております。当社では、そのような昇格試験を控えている方や人事ご担当者へ貢献すべく、「10分でまるごと理解！昇格試験対策ガイド」を無料公開いたしました。

資料をダウンロードする :https://ldcube.jp/download/promotion_exam

◆「10分でまるごと理解！昇格試験対策ガイド」概要

昇格試験を目前に控え、「どうすれば合格できるのか？」と悩んでいる方は多いことでしょう。

合格する人には、一体どんな特徴があるのでしょうか？

本書は、この問題を解決するためのポイントと具体的な解決策を詳しく紹介した資料です。

＜この資料でわかること＞

- 昇格試験合格への3つの鍵- 合格者・不合格者それぞれの特徴- 合格に必要な準備

＜こんな方におすすめ＞

- 昇格試験を控えている方- 新たなポジションでの活躍を目指している方- 人材育成ご担当者

◆「10分でまるごと理解！昇格試験対策ガイド」目次

1章 昇格試験合格への3つの鍵

2章 合格者の特徴

研修現場で見た合格者の特徴

合格者の行動パターン

3章 昇格試験について

昇格試験とは

昇格試験の実施形態

昇格試験の意義

昇格と昇進の違い

4章 不合格者の特徴

5章 合格に必要な準備

6章 昇格試験に役立つツール

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

今回のテーマである昇格試験に合格し、その後の活躍を期待するのであれば、準備の段階から、高い視点でビジネスを捉え、ビジネススキルを習得することに心掛けるべきです。その点において活用できるのが、ビジネススキル・マネジメントスキルを学ぶeラーニングです。経営シミュレーションを活用することによって実践的な学習をすることも可能です。昇格試験に合格し、新たなポジションで活躍するために、昇格試験の先を見越した学習を取り入れてみてはいかがでしょうか。

株式会社LDcubeでは、世界中で活用されているCrossKnowledgeの eラーニングや経営シミュレーション「Biz-Ex」を提供しています。無料のデモID発行や無料デモ体験会なども行っています。お気軽にお声がけください。

会 社 名 ：株式会社LDcube

所 在 地 ：〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル

代 表 ：代表取締役社長 新井 澄人

設 立 ：2023年4月3日

株 主 ：株式会社ビジネスコンサルタント

資 本 金 ：3,000万円

事業 内容 ：組織の活性化、人材育成ならびに営業強化のための各プロダクト並びに関連サービスの販売・提供

WEBサイト：https://ldcube.jp/

本件に関する問い合わせ先 株式会社LDcube WEBサイト関連担当

電話：03-3525-7002

電子メール：info@ldcube.co.jp

