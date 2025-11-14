【イベント開催レポート】関西テック企業の未来を語る！AI×テクノロジーの最前線キャリア交流会を開催

株式会社インゲージ

顧客対応クラウド「Re:lation（リレーション）」を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：和田 哲也）は、2025年11月12日（水）に、株式会社フツパー、株式会社スマレジ、株式会社STAR UPとの急成長企業4社合同採用イベント「関西本社のテック企業が挑む、AI × テクノロジーの未来 - 4社合同採用MEET UP」を大阪・梅田にて開催いたしました。

（※1） トライアル利用を含みます。

◆イベント開催の背景

近年、企業のDX推進、特にAIを活用した業務効率化やプロダクトの機能強化は、ビジネス成長の鍵を握っています。同時に、働き方が多様化する中で、キャリアの選択肢も広がり、特に成長が著しいテック企業でのキャリアチェンジへの関心が高まっています。しかし、特に地方都市においては、企業の具体的な事業内容や社風、そして幅広い職種の情報を得る機会が限られており、求職者にとっては、次のステップとなるキャリアを具体的に検討するための情報収集や交流の機会が不足していました。

このような背景から、インゲージは、同じく関西に本社を置き、AIやテクノロジーを活用して急成長を遂げる株式会社フツパー、株式会社スマレジ、株式会社STAR UPの3社と合同で、キャリアミートアップを企画・開催しました。本イベントは、「関西本社の急成長企業で次のキャリアを検討している方」をターゲットに、4社の責任者が直接、自社の成長戦略、多様な職種の魅力、そしてAI×テクノロジーが切り拓く未来について語る「学びと交流」の場を提供することを目的としました。

◆イベント内容

イベントは多数の応募があり、当日は熱気に包まれ終始活発な交流が行われました。プログラムはまず、各社代表や責任者による会社概要および現在募集中のキャリア紹介（各社紹介）からスタート。

続くミートアップセッションでは、各社ブースに分かれ、飲食を伴いながらざっくばらんな質疑応答が行われ、業界や職種の垣根を越えた活発な情報交換と交流が実現しました。バーカウンターやソファといったリラックスできる空間も活用され、参加者同士のキャリア検討に関する有意義な交流も多数見受けられました。

◆今後の展望

本イベントは、参加者にとって、関西の急成長テック企業における幅広いキャリアの選択肢と、AI・テクノロジーの最新動向を肌で感じる貴重な機会となりました。インゲージは、自社が提唱する「コムアセット」を通じて顧客企業のCX向上とDX推進に貢献するだけでなく、このような合同イベントを通じて、関西エリア全体のテック人材の流動化と、地域社会におけるビジネスインフラの発展にも寄与してまいります。

■株式会社インゲージについて

所在地： 大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者： 代表取締役社長 和田 哲也

事業内容： クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp

採用サイト：https://mite.ingage.co.jp/join-us/

■本リリースに関するお問い合わせ先

担当者： 株式会社インゲージ 広報担当 西澤

TEL： 050-3116-8373

E-mail： pr@ingage.jp