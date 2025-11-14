GSC社（当社グループ連結子会社）における新施設開業のお知らせ

株式会社ミツウロコグループホールディングス

当社グループ連結子会社であるシンガポールを拠点としたレンタル収納事業者のGeneral Storage Company Pte. Ltd. (以下「GSC 社」) が、シンガポール Sembawangにて、運営する“Lock＋Store”ブランドの新施設「Lock＋Store Sembawang」を開業しましたのでお知らせいたします。

左：Lock＋Store SembawangがあるNordcom 1ビル外観

右：Lock＋Store Sembawang内

◆新施設概要

施設名：Lock＋Store Sembawang

所在地：3 Gambas Crescent, #09-03, Singapore 757088

賃貸可能面積 (NLA)：約3,300sq ft (約306.58平方メートル )

レンタル収納スペース数：85部屋

シンガポール国内での“Lock＋Store”ブランド15施設目となる本施設は、シンガポール北部に位置し、Sembawangと隣接するYishun地区では近年、急速な住宅エリア開発が進んでいます。当該エリアでの世帯数増加とコミュニティ向けの新しい施設やサービス拡大に伴い、住民間だけでなく、地域の小規模事業者間でもレンタル収納スペースの需要が高まっています。

本施設はカスタマーエクスペリエンス向上のために、下記のように設計しています。

・24時間利用可能で、デジタルキーパッドによるセキュリティ性を備えたスマートアクセス

・空調完備、荷物の出し入れが容易な広い通路の清掃管理の行き届いた環境

・個人向け・法人向けに対応可能な幅広い部屋サイズの選択肢

左：デジタルキーパッド

中、右：レンタル収納スペース

ミツウロコグループは、これからも「豊かなくらしのにないて」として、企業価値の向上および地域社会の持続的な発展に貢献してまいります。

(参考 URL)

●Lock＋Store: https://www.lockandstore.com/

株式会社ミツウロコグループホールディングス

グローバルプラニング

電話03-3275-6300