釣具専門店「@タックルベリー」やECサイト「@ベリーネット」「TBオークション」の運営を行う株式会社タックルベリーWEB接客及び離脱防止ツール「KaiU」を導入

株式会社エフ・コード

株式会社エフ・コード（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 勉、以下「当社」）は、釣具専門店「@タックルベリー」や通販サイト「@ベリーネット」を運営する株式会社タックルベリー（本社：神奈川藤沢市、代表取締役：藤本 伸也、以下「タックルベリー社」）が、WEB接客及び離脱防止ツール「KaiU」を「@ベリーネット」公式サイト（ https://b-net.tackleberry.co.jp/ ）に導入したことをお知らせします。

■導入の背景

新品・中古品の釣具専門WEBショップ「@ベリーネット」を運営するタックルベリー社では、自社ECサイトにおける回遊率向上と販促強化を重点課題としていました。新品・中古品・アウトレット品・オークションといった豊富な商品を扱う中で、多様な販売形態に対応しつつ、ユーザー1人ひとりの関心に合わせた商品提案や、ページ間の回遊促進の仕組みが求められていました。

こうした課題を解決するため、WEB接客プラットフォーム「KaiU」を導入。

ユーザーの閲覧行動やサイト内コンテキストに応じて、最適な位置にタイミング良くバナーやポップアップを表示し、各カテゴリーへの誘導やキャンペーン訴求を強化することで、サイト全体の回遊性と購買意欲の向上を図っています。

今後も、KaiUを活用したセグメント別の訴求やキャンペーン展開を通じて、より快適で魅力的な購買体験の提供を目指してまいります。

■「KaiU」について

WebサイトのCVRやROIの向上が見込めるツールです。「KaiU」を導入したWebサイトでは、来訪者の訪問回数や訪問ページ等の閲覧履歴や行動情報をもとにユーザー個々にWebサイト内の体験を最適化することが可能です。当社は「KaiU」の提供と運用の支援も行うことで、企業のマーケターの工数削減やROI向上にお役立ちできます。

「KaiU」サービスサイト：https://kaiu.jp/

■タックルベリー社について

会社名：株式会社タックルベリー

所在地：〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢16-16 FDIビル

代表者：代表取締役 藤本 伸也

設 立：2000年4月

事業内容：釣具専門店「@タックルベリー」や通販・オークションサイトの運営、およびオリジナル商品企画や管理釣場・FC展開など。

@ベリーネット：https://b-net.tackleberry.co.jp/

TBオークション：https://tbauction.tackleberry.co.jp/

■会社概要

会社名：株式会社エフ・コード

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂一丁目1番地 神楽坂外堀通りビル2階

代表者：代表取締役社長 工藤 勉

設 立：2006年3月

事業内容：DX戦略設計・実行支援、マーケティング支援、AI・テクノロジー支援

資本金：55,849千円（2025年6月末)

社員数：約850名（2025年6月末、グループ全体）

URL：https://f-code.co.jp/

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：9211）