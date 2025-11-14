『阪神タイガース 感動をありがとうキャンペーン 2025』開始　　　1ヶ月もの円定期預金がサンキュー金利で年3.9％（税引前）

auじぶん銀行株式会社

auじぶん銀行株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 健二、以下 auじぶん銀行）は、オフィシャルスポンサーを務める阪神タイガースに感謝を込めて、「阪神タイガース 感動をありがとうキャンペーン2025」（以下、本キャンペーン）を開始します。

本キャンペーンは、2025年11月14日から11月30日の期間中に、預入期間1ヶ月の円定期預金（1ヶ月もの円定期預金）をお預け入れいただくと、金利が通常年0.30%（税引後 年0.23％）のところ、お預け入れ金額20万円を上限に、年3.9％（税引後 年3.1％）の特別金利を適用します。

「年3.9％（税引後 年3.1％）」の特別金利は、2025年シーズンを通じて阪神タイガースが届けてくれた数々の熱戦と感動に対して “サンキュー” の気持ちを込めたものです。また、お預け入れの上限金額については、2025年9月に実施をした「阪神タイガース リーグ優勝キャンペーン2025」が開始から2週間で預入額が100億円を突破し、大変ご好評いただいたことから、本キャンペーンでは上限金額を前回の10万円から2倍の20万円に引き上げています。この機会にぜひご利用ください。

キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26860/table/510_1_6f925f01a8bdb47d330ece028975a2e2.jpg?v=202511151158 ]

累計25万枚突破！！ 新規口座開設者の約6人に1人が選ぶ！

『阪神タイガースキャッシュカード』

auじぶん銀行では、新規口座開設の際に、通常デザインと阪神タイガースデザインの２パターンからお選びいただけます（注1）。

（注1）口座開設後に変更する場合は、再発行手数料1,100円（税込）がかかります

阪神タイガースキャッシュカードは2025年7月時点で累計発行枚数25万枚を突破しており、新規口座開設者のうち、約6人に1人のお客さまが『阪神タイガースキャッシュカード』を選択されています（注2）。

（注2）集計期間：2025年9月1日～2025年9月30日

阪神タイガースキャッシュカードを提供している銀行はauじぶん銀行のみです。

auじぶん銀行は、au フィナンシャルグループの一員として、「デジタルを駆使する。お客さま視点で考える。そして、期待を超える金融へ。」をパーパスに掲げ、スマートフォンアプリをメインチャネルとして預金、送金、決済、融資などの各種金融サービスを提供しています。今後もすべてのステークホルダーの持続的発展を目指すとともに、お客さまの期待を超える新しい体験価値を創造することで、「未来まで明るく。」を実現する銀行として、さらなる発展を目指して取り組んでまいります。

以上