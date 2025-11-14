THE TOBACCO 2：50.76でAIクリエイティブによる「ながら」インスタレーション開始

株式会社コソド

よりマナー良く、心地よい分煙の実現を目指す喫煙所ブランド「THE TOBACCO（ザ・タバコ）」を運営する株式会社コソド（本社：東京都中央区、代表取締役：山下悟郎）は、WIT COLLECTIVE LLC.（本社：東京都港区、代表CEO：大嶌 諭）との共同企画として、「THE TOBACCO 2:50.76」において新たなインスタレーションを公開しました。

■「ながら」という行為の風景

私たちの営みは、常に“ながら”の連なりの中にあります。考えながら歩き、話しながら食べ、誰かを想いながら時を過ごす。その「ながら」という日常の行為は、同時に“ひとり”であり“誰かと共にある”という、人の不思議な二重性を映し出しています。喫煙に関する法令が変わって以来、街の中から“タバコを吸いながら”の風景が消えつつあります。かつては誰かがひと息つく時間の中に、静かな「ながら」の記憶が息づいていました。今回のインスタレーションでは、その失われつつある「ながら」の瞬間を、再び空間に呼び戻します。編み物をしながら、ギターを弾きながら、本を読みながら--。

AIによって生成された映像が、8枚の異なるサイズのモニターにそれぞれ投影され、まるで小さな窓のように喫煙所の壁面を飾ります。そこに映るのは、特別な誰かではなく、私たちの中にある「営みの断片」。映像は静かにゆらぎながら、利用者の呼吸と重なり、空間そのものが“ひとりの時間”をやわらかく包み込みます。

■デジタルと物質が響き合う空間

「THE TOBACCO 2:50.76」では、異なる時間と感情を持つ8つの映像が、壁面の上で微かに呼吸するように配置されています。素材としてのモニターは、冷たく硬質なデジタルの存在でありながら、ここでは空間に温度を与える“光の素材”として機能します。

照明、映像、建築が一体となって、訪れるたびに異なる表情を見せる――。

それは単なる喫煙所の枠を越え、「ひと息の時間」を再構築する試みです。機能としての喫煙所から、感性としての喫煙空間へ。ここで吸う一本は、単なる習慣ではなく、“ながら”という日常の詩を取り戻す行為になるのではないでしょうか。THE TOBACCOでの体験をアップグレードするにより、積極的な喫煙所利用促進と、それに伴う街美化への貢献ができればと考えています。

■THE TOBACCOについて

THE TOBACCO（ザ・タバコ）は、喫煙者と非喫煙者が共に心地よく過ごせる都市の在り方を模索するブランドです。

改正健康増進法や各自治体の条例により、喫煙できる場所が少なくなった今、私たちは喫煙という行為を単なる習慣ではなく、「都市における人の営み」の一つとして見つめ直しています。

「誰もが心地よく過ごせる、多様な価値観が響き合う街をつくる。」この理念のもと、私たちは喫煙所を“インフラ”ではなく、“風景”として捉え直します。たばこを吸う人も、吸わない人も、互いの気配を感じながら共存できる。そんなやわらかな都市の呼吸を、私たちはこれからもデザインしていきます。

現在、THE TOBACCOは都内を中心に200拠点を展開。今後も街に寄り添いながら、より多くの場所で“ひと息”の風景を育んでまいります。

■WIT COLLECTIVEについて

「ココロが動く、世界が動き出す。」

WIT COLLECTIVEは、エンタテインメントを「心を動かす力」と再定義。感情を起点に、従来の事業ドメインにとらわれず、エンタテインメントをプロデュースします。

生成AIを駆使し広告動画やIP開発を提供するAI動画プロデュースサービス「DO/AI」では、映像のプロであり生成AIの知見が豊富な“CreAItive Conductor”が最先端技術を横断的に活用し、アウトプットを設計。生成AIによる映像・ビジュアル表現の可能性を広げ、新たなエンタメ体験を提供します。

■株式会社コソド

会社名 ：株式会社コソド

住所 ：東京都中央区京橋3-3-13 平和ビル三号館5階

設立 ：2017年9月29日

代表者 ：山下 悟郎

事業内容 ：喫煙所事業、喫煙所マーケティング事業、施設デザイン運用事業

企業URL： https://cosodo.co.jp/

事業URL（BREAK）：https://break-smoke.jp/

各種広報素材、詳細情報、ご取材などにつきましては、下記お問い合わせ先までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社コソド広報担当

Mail: info@cosodo.co.jp