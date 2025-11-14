トイレが水漏れしてるかを先着30名関東限定で無料調査

そこで新サービス

水道代がいつもより高い場合、それはトイレの「チョロチョロ水漏れ」が原因かもしれません。

タンクや便器からわずかな水が流れ続けるだけでも、月に数千円～数万円の水道代が発生するケースがあります。

この記事では、トイレの水漏れによる水道代の目安や、漏れ方ごとの水量などを解説し、さらに「水道局の減免制度は使えるのか？」「賃貸やアパートでは誰が負担するのか？」など、気になる費用負担の疑問も解消します。水漏れを早期発見するためのポイントも紹介しています。

水道代が気になる方は、ぜひ参考にしてください。

トイレの水漏れは、音や水面の動きで気づくことがあります。

以下のような点に注意してみましょう。

チェックポイント注意すべき現象音使用していないのに「チョロチョロ」と水音がする便器内水面がわずかに揺れている床ウォシュレット周辺が濡れている手洗いの蛇口ポタポタ漏れや、細く水が出ている状態。

掃除の際は、使わない状態で、便器の中や床に気を配るチャンスです。

低い位置から確認できるため、気が付きやすいでしょう。

掃除の際には、上記のポイントを確認するのを習慣にしましょう。

また、クレジット支払いや銀行引き落としになっている場合に、料金を確認していないケースもあります。

水道代は必ず確認しましょう。

早期発見が被害額を抑えることにつながります

まとめ

早めの対処で無駄な水道代を払わないのが一番！

トイレの水漏れで水道代が高くなる被害について解説しました。

チョロチョロという音や、便器の水面のわずかな揺れなどの、水漏れのサインは見逃さないようにしましょう。

放置すれば、月に数千円～数万円の水道代が発生するリスクがあります。

少しでも異変を感じたら、まずは確認して止水栓を閉める。

トイレの水漏れは、早めのチェックと対応で無駄な出費を防ぐことができます。

https://www.smile24.co.jp/useful/toilet/toilet-mizumore-kougaku-seikyu/

