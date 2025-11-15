Naturecan史上最高濃度のCBNオイルが登場！11月15日(土)より「40％CBNオイル」が新発売｜Naturecan

Naturecan株式会社

・Naturecan公式サイトにて「40％CBNオイル10ml」が新発売

・Naturecan史上最高濃度のCBNオイル

・1本あたり4000mgのCBNアイソレートを配合

・THCは規制限度値以下（＜10ppm）

・国内製造の安心品質

Naturecan史上最高濃度のCBNオイル「40％CBNオイル」が新登場！

ご購入はこちら :https://www.naturecan.jp/products/40-cbn-oil

英国発CBD専門店Naturecan（ https://www.naturecan.jp/ ）は、11月15日(土)より、公式サイトにて「40％CBNオイル」を販売開始いたしました。

CBD・CBGオイルに続き、CBNオイルにも待望の“超高濃度”タイプが登場。

よりしっかりとした満足感を求める方や、夜のセルフケアを手軽にアップグレードしたい方にぴったりのアイテムです。

■40％CBNオイル

通常販売価格:\25,000（税込）

内容量：10ml

製品仕様:

CBNとは？

- Naturecan史上最高濃度の40％CBNオイル- 1本あたり4000mgのCBNアイソレートを配合- THCは規制限度値以下（＜10ppm）- オーガニックMCTキャリアオイルを使用- 就寝前のゆったり時間をサポートする高濃度タイプ- ベジタリアン＆ビーガンフレンドリー- 本製品の分析証明書（CoA）は商品ページでご確認いただけます。ご購入はこちら :https://www.naturecan.jp/products/40-cbn-oil

さまざまな神経の不安対策として注目されているCBDは、医療用ヘンプ植物から抽出される天然成分カンナビノイドの1種です。

CBDが主要カンナビノイドと呼ばれる一方で、同じカンナビノイドにはCBG（カンナビゲロール）やCBN（カンナビノール）といった希少カンナビノイドも存在しています。

CBN（カンナビノール）は、植物由来のカンナビノイドの一種で、穏やかなチルタイムを求める方に人気の成分。

CBDでは物足りなかった方や、より深いくつろぎを求める方におすすめです。

お召し上がり方

1滴あたり約16.67mgのCBNが含まれます。1回あたり2～5滴を目安にお召し上がりください。

様子を見ながら摂取量を調整し、ご自身のニーズに合った摂取量を見つけてください。

公式サイトでは年内最大級の「ブラックフライデーセール」を開催中！

英国発CBD専門店Naturecan公式サイトでは、11/15(土)0:00～12/1(月)23:59に年内最大級セールとなるブラックフライデーセールを開催中です。

サイト内商品が最大80％OFFのお買い得価格に！高品質CBDをはじめとする日々の健康習慣をサポートするラインナップをぜひお試しください。

Naturecan ブラックフライデーセール概要

■期間:11/15(土)0:00～12/1(月)23:59

■割引率:サイト内最大80%OFF

■詳細:

Naturecanについて

- 新商品「40％CBNオイル」が50%OFFの\12,500！- 高品質CBDやロンジェビティなど最大80%OFF- ブラックフライデーセール限定セットが発売！CBD初心者の方も、普段ご愛用いただいている方も大満足のセット内容◎- 期間ごとに、ご購入商品/ご購入金額に応じたプレゼントをご用意！セール会場はこちら :https://www.naturecan.jp/

Naturecanは2019年にイギリスのマンチェスターで設立され、現在約70カ国に展開するグローバルウェルネスブランドです。

「As close to Nature as we can」（自然に寄り添って/できるだけ自然に近く）というコンセプトのもと、できるだけ人工的な成分ではなく自然素材を使う・環境にやさしい商品開発をするなど、自然を大切にしながら活動を行っています。

Naturecanの全てのCBD製品は、複数の第三者機関による6段階の品質テストが実施されており、THCフリー・GMOフリーなど確かな品質が保証されています。

ヘンプの生産から製品の品質までNaturecanで管理を徹底し、サプライチェーンの透明性を確保することで、お客様に自信を持って安心安全な製品を提供しています。

会社概要

会社名:Naturecan株式会社

代表取締役:中島沙紀

お問い合わせ:info-jp@naturecan.com

公式サイト:https://www.naturecan.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/naturecanjp/

X:https://x.com/NaturecanJP

YouTube:https://www.youtube.com/@naturecanjp

楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/

Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial

