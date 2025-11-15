Naturecan史上最高濃度のCBNオイルが登場！11月15日(土)より「40％CBNオイル」が新発売｜Naturecan
・Naturecan公式サイトにて「40％CBNオイル10ml」が新発売
・Naturecan史上最高濃度のCBNオイル
・1本あたり4000mgのCBNアイソレートを配合
・THCは規制限度値以下（＜10ppm）
・国内製造の安心品質
Naturecan史上最高濃度のCBNオイル「40％CBNオイル」が新登場！
英国発CBD専門店Naturecan（ https://www.naturecan.jp/ ）は、11月15日(土)より、公式サイトにて「40％CBNオイル」を販売開始いたしました。
CBD・CBGオイルに続き、CBNオイルにも待望の“超高濃度”タイプが登場。
よりしっかりとした満足感を求める方や、夜のセルフケアを手軽にアップグレードしたい方にぴったりのアイテムです。
■40％CBNオイル
通常販売価格:\25,000（税込）
内容量：10ml
製品仕様:
- Naturecan史上最高濃度の40％CBNオイル
- 1本あたり4000mgのCBNアイソレートを配合
- THCは規制限度値以下（＜10ppm）
- オーガニックMCTキャリアオイルを使用
- 就寝前のゆったり時間をサポートする高濃度タイプ
- ベジタリアン＆ビーガンフレンドリー
- 本製品の分析証明書（CoA）は商品ページでご確認いただけます。
CBNとは？
さまざまな神経の不安対策として注目されているCBDは、医療用ヘンプ植物から抽出される天然成分カンナビノイドの1種です。
CBDが主要カンナビノイドと呼ばれる一方で、同じカンナビノイドにはCBG（カンナビゲロール）やCBN（カンナビノール）といった希少カンナビノイドも存在しています。
CBN（カンナビノール）は、植物由来のカンナビノイドの一種で、穏やかなチルタイムを求める方に人気の成分。
CBDでは物足りなかった方や、より深いくつろぎを求める方におすすめです。
お召し上がり方
1滴あたり約16.67mgのCBNが含まれます。1回あたり2～5滴を目安にお召し上がりください。
様子を見ながら摂取量を調整し、ご自身のニーズに合った摂取量を見つけてください。
公式サイトでは年内最大級の「ブラックフライデーセール」を開催中！
英国発CBD専門店Naturecan公式サイトでは、11/15(土)0:00～12/1(月)23:59に年内最大級セールとなるブラックフライデーセールを開催中です。
サイト内商品が最大80％OFFのお買い得価格に！高品質CBDをはじめとする日々の健康習慣をサポートするラインナップをぜひお試しください。
Naturecan ブラックフライデーセール概要
■期間:11/15(土)0:00～12/1(月)23:59
■割引率:サイト内最大80%OFF
■詳細:
- 新商品「40％CBNオイル」が50%OFFの\12,500！
- 高品質CBDやロンジェビティなど最大80%OFF
- ブラックフライデーセール限定セットが発売！CBD初心者の方も、普段ご愛用いただいている方も大満足のセット内容◎
- 期間ごとに、ご購入商品/ご購入金額に応じたプレゼントをご用意！
セール会場はこちら :
https://www.naturecan.jp/
Naturecanについて
Naturecanは2019年にイギリスのマンチェスターで設立され、現在約70カ国に展開するグローバルウェルネスブランドです。
「As close to Nature as we can」（自然に寄り添って/できるだけ自然に近く）というコンセプトのもと、できるだけ人工的な成分ではなく自然素材を使う・環境にやさしい商品開発をするなど、自然を大切にしながら活動を行っています。
Naturecanの全てのCBD製品は、複数の第三者機関による6段階の品質テストが実施されており、THCフリー・GMOフリーなど確かな品質が保証されています。
ヘンプの生産から製品の品質までNaturecanで管理を徹底し、サプライチェーンの透明性を確保することで、お客様に自信を持って安心安全な製品を提供しています。
会社概要
会社名:Naturecan株式会社
代表取締役:中島沙紀
お問い合わせ:info-jp@naturecan.com
公式サイト:https://www.naturecan.jp/
Instagram:https://www.instagram.com/naturecanjp/
X:https://x.com/NaturecanJP
YouTube:https://www.youtube.com/@naturecanjp
楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/
Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial
