《最大80％OFF》年内最後のビッグセール！Naturecanのブラックフライデーセールが11/15(土)より開催！｜Naturecan
・Naturecan公式サイトで11/15(土)0:00～12/1(月)23:59にブラックフライデーセールを開催
・大人気40%CBDオイルを含めたサイト内商品が最大80％OFF
・Naturecan史上最高濃度の「40％CBNオイル」新発売！
・NaturecanのCBDは第三者機関により品質試験済み
公式サイトはこちら :
https://www.naturecan.jp/
Naturecanのブラックフライデーセール！開始年内最後のビッグセールをお見逃しなく◎
英国発CBD専門店Naturecan公式サイトでは、11/15(土)0:00～12/1(月)23:59に年内最大級セールとなるブラックフライデーセールを開催いたします。
サイト内商品が最大80％OFFに！高品質CBDをはじめとする日々の健康習慣をサポートするラインナップをぜひお試しください。
Naturecan ブラックフライデーセール概要
■期間:11/15(土)0:00～12/1(月)23:59
■割引率:サイト内最大80%OFF
■詳細:
- 高品質CBDやロンジェビティなど最大80%OFF
- ブラックフライデーセール限定セットが発売！CBD初心者の方も、普段ご愛用いただいている方も大満足のセット内容◎
- 期間ごとに、ご購入商品/ご購入金額に応じたプレゼントをご用意！
- 新商品「40%CBNオイル」が登場！Naturecan史上最高濃度のCBNオイル
公式サイトはこちら :
https://www.naturecan.jp/
目玉商品の一部をご紹介！40% CBNオイル 10ml \12,500（50%OFF）
新発売！Naturecan史上最高濃度CBNオイル
・ブラックフライデー限定商品
・1本あたり4000mgのCBNアイソレートを配合
・THCは規制限度値以下（＜10ppm）
・オーガニックMCTキャリアオイルを使用
・就寝前のゆったり時間をサポートする高濃度タイプ
・ベジタリアン＆ビーガンフレンドリー
・分析証明書（CoA）は商品ページでご覧いただけます。
商品詳細はこちら :
https://www.naturecan.jp/products/40-cbn-oil
FLOAT（フロート）CBDドリンク 最大45%OFF
1日頑張ったご褒美に！
・リラックスタイムにぴったりのノンアルコールドリンク
・1本あたり80mgのナノCBDアイソレートが高配合
・GABAとカモミール配合でチルタイムに最適
・国産白桃果汁パウダーを使用したピーチヨーグルト味
・乳化剤不使用で苦みがなく、抜群の美味しさ
・人工甘味料とカフェインゼロで夜も楽しめる
・ベジタリアン・ビーガン対応
・内容量：200ml
・安心の国内製造
・分析証明書（CoA）は商品ページでご覧いただけます。
商品詳細はこちら :
https://www.naturecan.jp/products/float-cbd-drink
【ブラックフライデー限定】CBD/CBN/CBG お試しセット \13,000（72%OFF）
・ブラックフライデー期間限定
・異なる3種のカンナビノイドをお試し可能
・通常価格47,000円相当の商品が73%オフでお買い求めいただける、超お買い得セット！
・在庫限りにつきお買い逃しなく◎
・THCゼロ保証（検出限界以下）
・第三者機関による試験済
・ 分析証明書（CoA）は各商品ページでご覧いただけます。
【セット内容】
30% CBD オイル 10ml
20%CBNオイル 10ml
20%オイル (10％ CBD & 10％ CBGオイル)
商品詳細はこちら :
https://www.naturecan.jp/products/cbd-cbn-cbg-trial-set-black-friday-2025
CBDとは？
CBD(カンナビジオール)とは、ヘンプやカンナビスなどの麻植物が持つ天然化合物カンナビノイドの1種のこと。
全ての哺乳類が生まれながらに持つ身体調節機能(ECS)にCBDが直接働きかけることで、さまざまな身体の不調を改善することが科学的に証明されています。
ECSが十分に働かなくなると、免疫機能や睡眠の質の低下、気分の落ち込みや痛覚の異常など、さまざまな疾患につながる恐れがあります。
2017年には世界保健機関(WHO)によって安全性が発表され、欧米では根本的な身体の不調の改善策の一つとして昨今大注目されてきました。
しかしながら、近年は日本国内においてCBDに関するネガティブな報道が相次ぎ、「CBD=危険なもの」という誤ったイメージが広がりつつあります。
Naturecanでは、正確な情報をお伝えし、お客様が安心してご利用いただけるよう最善を尽くしてまいります。
メールマガジンや公式SNSでは、お得なセール・クーポン情報だけでなく、「CBDとは？」「安全性は？」といった疑問にお答えする情報も随時発信しておりますので、ぜひ登録してお楽しみください！
Instagram:https://www.instagram.com/naturecanjp/
X:https://x.com/NaturecanJP
メールマガジン登録はこちら :
https://www.naturecan.jp/
Naturecanについて
Naturecanは2019年にイギリスのマンチェスターで設立され、現在約70カ国に展開するグローバルウェルネスブランドです。
「As close to Nature as we can」（自然に寄り添って/できるだけ自然に近く）というコンセプトのもと、できるだけ人工的な成分ではなく自然素材を使う・環境にやさしい商品開発をするなど、自然を大切にしながら活動を行っています。
Naturecanの全てのCBD製品は、複数の第三者機関による6段階の品質テストが実施されており、THCフリー・GMOフリーなど確かな品質が保証されています。
ヘンプの生産から製品の品質までNaturecanで管理を徹底し、サプライチェーンの透明性を確保することで、お客様に自信を持って安心安全な製品を提供しています。
会社概要
会社名:Naturecan株式会社
代表取締役:中島沙紀
お問い合わせ:info-jp@naturecan.com
公式サイト:https://www.naturecan.jp/
Instagram:https://www.instagram.com/naturecanjp/
X:https://x.com/NaturecanJP
YouTube:https://www.youtube.com/@naturecanjp
楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/
Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial
過去の記事はこちら
Naturecan史上最高濃度のCBNオイルが登場！11月15日(土)より「40％CBNオイル」が新発売｜Naturecan
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000232.000083735.html
CBD配合の濃密泡フェムケアソープ「CBD femme wash（フェムウォッシュ）」が新発売！やさしい泡で叶える、心と体に寄り添う毎日のセルフケア｜Naturecan
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000227.000083735.html
Naturecanがご提供するCBD製品の安全性について｜Naturecan
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000083735.html