Naturecan Fitnessのブラックフライデーセールが11/15(土)より開催！年内最後のビッグセールをお見逃しなく！｜Naturecan Fitness

・Naturecan Fitness公式サイトで11/15(土)～12/1(月)に「ブラックフライデーセール」を開催

・大人気プロテインやサプリメントが最大80％OFF

・ご購入商品/ご購入金額に応じて送料無料特典やプレゼントをご用意

・新商品「ホエイプロテイン(WPC)安納芋×焦がし蜂蜜」「ホエイプロテイン(WPC)西尾抹茶×黄金きなこ」が同時発売！

年内最大級のビッグセール！「ブラックフライデーセール」が11/15(土)より開幕

公式サイトはこちら :https://www.naturecan-fitness.jp/

英国発のグローバルウェルネスブランドNaturecan Fitnessは、公式サイトにて11/15(土)～12/1(月)の期間中、「ブラックフライデーセール」を開催いたします。

サイト内商品が最大80％OFFに！Naturecanの人気プロテインや美容サプリメントなど、日々の健康習慣をサポートするラインナップをぜひお試しください。

Naturecan Fitness ブラックフライデーセール概要

■期間:11/15(土)0:00～12/1(月)23:59

■割引率:サイト内最大80%OFF

■詳細:

新商品&目玉商品をご紹介！

- 大人気プロテインやコラーゲンなど最大80%OFF- ブラックフライデーセール限定セットが発売！- 期間ごとに、ご購入商品/ご購入金額に応じたプレゼントをご用意！- 新商品「ホエイプロテイン(WPC)安納芋×焦がし蜂蜜」「ホエイプロテイン(WPC)西尾抹茶×黄金きなこ」が同時発売！公式サイトはこちら :https://www.naturecan-fitness.jp/【ブラックフライデー限定】ホエイプロテイン&EAA新フレーバーセット \13,420（15%OFF）

新発売プロテイン&EAAを飲み比べ！

・プロテイン（WPC）と必須アミノ酸（EAA）を「美味しく」「効率的に」「ナチュラルに」 摂取できるスペシャルセット！

・プロテインの重金属含有ゼロ（試験結果は各商品ページでご覧いただけます）

【セット内容】

ホエイプロテイン（WPC）西尾抹茶×黄金きなこ 700g

ホエイプロテイン（WPC）安納芋×焦がし蜂蜜 700g

EAA（必須アミノ酸）グリーンアップル 330g

商品詳細はこちら :https://www.naturecan-fitness.jp/products/wpc-eaa-new-flavour-set-black-friday-2025コラーゲンペプチド(オレンジ/パイン/ピーチ) 最大33％OFF

“実感できる”コラーゲン

・世界が注目の特許取得済の3種のバイオアクティブコラーゲンペプチド*¹を使用

・1食分当たり12500mgのドイツ製造高品質コラーゲンペプチド含有

・さらっと溶けやすいパウダータイプ

・美容と健康をサポートするオールインワン商品

・さっぱりゴクゴク飲める3フレーバー

・内容量：オレンジ 300g（20食分）、パイン 210g（14食分：15g x 14包）、ピーチ 450g（30日分）

*¹ TENDOFORTE(R)、FORTIGEL(R)及びVERISOL(R)含有で、GELITA AGの登録商標です

商品詳細はこちら :https://www.naturecan-fitness.jp/collections/longevity/products/collagen-peptides-orangeフレーバーパウダー(チョコレート/ホワイトチョコレート＆ココナッツ/マンゴー＆パッションフルーツ) \1,560（35%OFF）

美味しく摂取カロリーを抑えたい方に！

・1食あたりわずか8～12kcal

・ヨーグルトやマグケーキに混ぜるだけ！

・摂取カロリーを簡単&美味しく抑えたい方にオススメ◎

・選べる3種類のフレーバー

・マンゴー味はビーガン対応

・内容量：250g(約83食分入り)

Naturecan Fitnessについて

商品詳細はこちら :https://www.naturecan-fitness.jp/products/flavour-powder

Naturecan Fitnessは、確かな品質の商品を通じて、アクティブで健康的なライフスタイルをサポートすることを使命とするブランドです。

プロテインやアミノ酸、アシュワガンダをはじめとするフィットネスサプリメントから、健康的に美しく生きるあなたをサポートする美容/ロンジェビティサプリまで、幅広いラインナップを展開。単なる栄養補給にとどまらず、日々のパフォーマンスサポートから未来の健康まで、お客様の「なりたい自分」を叶えるパートナーを目指しています。

Naturecan Fitnessの製品は、トレーニングに励むアスリートはもちろん、健康を意識するすべての方に向けて設計されています。

忙しい毎日の中でも、手軽にバランスの取れた栄養を取り入れられるよう、品質・成分・製造過程のすべてにこだわり抜いています。

あなたの健康とパフォーマンスを最大限に引き出すために、Naturecan Fitnessが寄り添います。

会社概要

会社名:Naturecan株式会社

代表取締役:中島沙紀

お問い合わせ:info-jp@naturecan.com

公式サイト:https://www.naturecan-fitness.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/naturecanfitnessjp/

X:https://x.com/naturecanfitjp

TikTok:https://www.tiktok.com/@naturecanfitnessjp_shop

YouTube:https://www.youtube.com/@naturecanfitnessjp

楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/

Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial

