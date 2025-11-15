Naturecan Fitnessのブラックフライデーセールが11/15(土)より開催！年内最後のビッグセールをお見逃しなく！｜Naturecan Fitness

写真拡大 (全4枚)

Naturecan株式会社

・Naturecan Fitness公式サイトで11/15(土)～12/1(月)に「ブラックフライデーセール」を開催


・大人気プロテインやサプリメントが最大80％OFF


・ご購入商品/ご購入金額に応じて送料無料特典やプレゼントをご用意


・新商品「ホエイプロテイン(WPC)安納芋×焦がし蜂蜜」「ホエイプロテイン(WPC)西尾抹茶×黄金きなこ」が同時発売！


公式サイトはこちら :
https://www.naturecan-fitness.jp/

年内最大級のビッグセール！「ブラックフライデーセール」が11/15(土)より開幕

英国発のグローバルウェルネスブランドNaturecan Fitnessは、公式サイトにて11/15(土)～12/1(月)の期間中、「ブラックフライデーセール」を開催いたします。


サイト内商品が最大80％OFFに！Naturecanの人気プロテインや美容サプリメントなど、日々の健康習慣をサポートするラインナップをぜひお試しください。




Naturecan Fitness ブラックフライデーセール概要


■期間:11/15(土)0:00～12/1(月)23:59


■割引率:サイト内最大80%OFF


■詳細:


- 大人気プロテインやコラーゲンなど最大80%OFF
- ブラックフライデーセール限定セットが発売！
- 期間ごとに、ご購入商品/ご購入金額に応じたプレゼントをご用意！
- 新商品「ホエイプロテイン(WPC)安納芋×焦がし蜂蜜」「ホエイプロテイン(WPC)西尾抹茶×黄金きなこ」が同時発売！

公式サイトはこちら :
https://www.naturecan-fitness.jp/

新商品&目玉商品をご紹介！

【ブラックフライデー限定】ホエイプロテイン&EAA新フレーバーセット　\13,420（15%OFF）

新発売プロテイン&EAAを飲み比べ！


・プロテイン（WPC）と必須アミノ酸（EAA）を「美味しく」「効率的に」「ナチュラルに」 摂取できるスペシャルセット！


・プロテインの重金属含有ゼロ（試験結果は各商品ページでご覧いただけます）


【セット内容】


ホエイプロテイン（WPC）西尾抹茶×黄金きなこ 700g


ホエイプロテイン（WPC）安納芋×焦がし蜂蜜 700g


EAA（必須アミノ酸）グリーンアップル 330g





商品詳細はこちら :
https://www.naturecan-fitness.jp/products/wpc-eaa-new-flavour-set-black-friday-2025
コラーゲンペプチド(オレンジ/パイン/ピーチ)　最大33％OFF

“実感できる”コラーゲン


・世界が注目の特許取得済の3種のバイオアクティブコラーゲンペプチド*¹を使用


・1食分当たり12500mgのドイツ製造高品質コラーゲンペプチド含有


・さらっと溶けやすいパウダータイプ


・美容と健康をサポートするオールインワン商品


・さっぱりゴクゴク飲める3フレーバー


・内容量：オレンジ 300g（20食分）、パイン 210g（14食分：15g x 14包）、ピーチ 450g（30日分）





*¹ TENDOFORTE(R)、FORTIGEL(R)及びVERISOL(R)含有で、GELITA AGの登録商標です


商品詳細はこちら :
https://www.naturecan-fitness.jp/collections/longevity/products/collagen-peptides-orange
フレーバーパウダー(チョコレート/ホワイトチョコレート＆ココナッツ/マンゴー＆パッションフルーツ)　\1,560（35%OFF）

美味しく摂取カロリーを抑えたい方に！


・1食あたりわずか8～12kcal


・ヨーグルトやマグケーキに混ぜるだけ！


・摂取カロリーを簡単&美味しく抑えたい方にオススメ◎　　


・選べる3種類のフレーバー


・マンゴー味はビーガン対応


・内容量：250g(約83食分入り)





商品詳細はこちら :
https://www.naturecan-fitness.jp/products/flavour-powder

Naturecan Fitnessについて


Naturecan Fitnessは、確かな品質の商品を通じて、アクティブで健康的なライフスタイルをサポートすることを使命とするブランドです。


プロテインやアミノ酸、アシュワガンダをはじめとするフィットネスサプリメントから、健康的に美しく生きるあなたをサポートする美容/ロンジェビティサプリまで、幅広いラインナップを展開。単なる栄養補給にとどまらず、日々のパフォーマンスサポートから未来の健康まで、お客様の「なりたい自分」を叶えるパートナーを目指しています。


Naturecan Fitnessの製品は、トレーニングに励むアスリートはもちろん、健康を意識するすべての方に向けて設計されています。


忙しい毎日の中でも、手軽にバランスの取れた栄養を取り入れられるよう、品質・成分・製造過程のすべてにこだわり抜いています。


あなたの健康とパフォーマンスを最大限に引き出すために、Naturecan Fitnessが寄り添います。


会社概要


会社名:Naturecan株式会社


代表取締役:中島沙紀


お問い合わせ:info-jp@naturecan.com


公式サイト:https://www.naturecan-fitness.jp/


Instagram:https://www.instagram.com/naturecanfitnessjp/


X:https://x.com/naturecanfitjp


TikTok:https://www.tiktok.com/@naturecanfitnessjp_shop


YouTube:https://www.youtube.com/@naturecanfitnessjp


楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/


Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial


過去の記事はこちら


ホエイプロテイン（WPC）シリーズより「安納芋×焦がし蜂蜜」「西尾抹茶×黄金きなこ」登場！自然素材にこだわった新フレーバーを2種同時発売│Naturecan Fitness


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000231.000083735.html


日本の伝統素材“キダチアロエ”を未来へ。Naturecanから限定フレーバー「ホエイプロテイン（WPC）アロエヨーグルト」が新登場！│Naturecan Fitness


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000224.000083735.html


プロテイン製品の重金属について｜Naturecan Fitness


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000186.000083735.html