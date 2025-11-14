【事業拡大】マーケティングSaaS「Nex-Ray」のグローバル展開に向け英語に対応

フィシルコム株式会社

ー要約ー

WebマーケティングSaaSの開発・提供を行うフィシルコム株式会社（以下 フィシルコム）は、この度、主力サービスであるマーケティングデータの一元管理・解析プラットフォーム「Nex-Ray(https://www.nex-ray.net/ja)」のの英語に対応いたしました。本対応は、グローバルに事業を展開する企業や海外ユーザーの利便性を飛躍的に向上させ、海外市場への本格的なサービス展開を加速させる戦略的な一歩となります。

グローバルなマーケティング課題の解決へ向けて

デジタルマーケティングの複雑化に伴い、SNS、Web広告、GA4など、多岐にわたる媒体に分散したデータを一元的に管理し、効果測定を行うことの重要性が世界的に高まっています。

フィシルコムが提供する「Nex-Ray」は、これらの煩雑な集計・レポート作成業務を自動化し、データドリブンな戦略立案を支援する画期的なSaaSとして利用者を拡大してまいりました。

更なるサービス拡大のため、国内のみならずグローバルな事業展開を視野に入れ、この度、英語環境下での完全利用を可能とする対応を実施いたしました。これにより、「Nex-Ray」を通じて世界中の企業がマーケティングの生産性を向上させることを目指します。

NeX-Ray英語対応の主な内容について

UI/UXの完全英語化： サービス内の全てのメニュー、グラフ表示、設定項目に至るまで、ユーザーインターフェースを英語で統一し、直感的で円滑な操作を可能にしました。

主要機能の提供： アカウント連携による各種媒体（GA4、SNS、広告など）のデータ一元管理、横断的なインサイト比較、レポートサマリー自動作成といった「Nex-Ray」の核となる機能を、変わらず英語環境下で利用可能です。

これからのフィシルコム

フィシルコムは、今回の「Nex-Ray」英語対応をグローバル戦略の起点と位置づけ、海外における販売やパートナーとの提携など、サービス提供地域の拡大に向けた活動を積極的に推進してまいります。

今後も、テクノロジーの力で企業のマーケティング活動の負を解消し続け、「Nex-Ray」が世界のデジタルマーケティング業界におけるデファクトスタンダードとなることを目指してまいります。

連携媒体はこちら(https://www.nex-ray.net/ja/integration)

最新の更新情報はこちら(https://www.nex-ray.net/ja/changelog)

無料で始める :https://www.nex-ray.net/ja