『天神X』発売記念キャンペーンを発表。1月末まで初期費用が半額に。

株式会社タオ

2025年11月に発売予定のICT教育プラットフォーム『天神X』について、株式会社タオは本日、教育施設での導入を支援する「発売記念キャンペーン」の実施を決定しましたので、お知らせいたします。本キャンペーンでは、2026年1月末までのお申し込みで初期費用が半額となるほか、1週間の無料体験もご提供いたします。



▼キャンペーンの詳細と先行情報登録・オンラインデモ予約はこちらから

https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/(https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/)

「『天神X』発売記念キャンペーン」の概要

天神X画面イメージ

『天神X』の革新的な学びを、より多くの教育現場へスムーズにお届けするため、期間限定のキャンペーンを実施します。

特典1：初期費用 半額キャンペーン

リリース日から2026年1月31日（土）までにお申し込みいただいた施設様を対象に、初期費用を定価の半額でご提供いたします。

特典2：1週間の無料体験

「まずは実際に試してみたい」というご要望にお応えし、1週間の無料体験をご用意いたします。先行情報にご登録いただいた皆様には、この無料体験アカウントを優先的にご案内させていただきます。

キャンペーン実施の背景

先日、私たちは『天神X』の新しいデザインと、施設の運営に寄り添う柔軟な料金体系（ID課金プランの新設、自宅学習機能の無料化など）を発表し、教育関係者の皆様より多数のお問い合わせをいただきました。

今回のキャンペーンは、その新しい一歩をさらに後押しするためのものです。30年の歴史を持つ『天神』が、いかにして現代の教育課題を解決するパートナーへと進化したのか。ぜひこの機会に、ご自身の目で直接お確かめください。

▼先行情報登録・オンラインデモ予約はこちらから

https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/(https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/)

新商品『天神X』の概要

名称： 天神X （テンジン・エックス）

提供形態： クラウド型Webアプリケーション（PWA対応）

対応環境： 主要OS（Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS, Android）、主要Webブラウザ（Chrome, Safari, Edge）の最新版

対応学年： 小学校・中学校の全学年

対応教科： 国語、数学(算数)、理科、社会、英語、生活（全て教科書準拠）

主な学習機能： 教科書準拠の学習、個別最適化学習、スモールステップの体系学習、対話形式のアニメーションレクチャー、音声自動読み上げ 等

主な管理機能： カリキュラム作成、課題や宿題の予約・登録・提出管理、学習モニタリング、成績管理、不登校支援等

問い合わせ先

商品サイト：https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/

フリーダイヤル：0120-019-828

メールアドレス：support@tao-st.co.jp

営業時間：10:00～19:00（平日・土・祝）

会社概要

社名：株式会社タオ

設立：1992年4月1日

代表者：代表取締役社長 黒澤慶昭

資本金：1,000万円

事業内容：教育ソフト「天神」の企画・開発・販売

所在地：〒525-0032滋賀県草津市大路2丁目9-1陽だまりビル5階

URL：https://www.tao-st.co.jp/