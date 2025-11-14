CRAZY、D&I AWARD 2025 新設「個人賞 チェンジメーカー賞」をDE&I推進マネージャー渡部が受賞

株式会社CRAZY

DE&I推進マネージャーの渡部恵理(https://www.crazy.co.jp/people/eriwatanabe)が「D&I AWARD 2025」新設の「個人賞 チェンジメーカー賞」を受賞いたしました。

D&I AWARD 個人賞とは

「D&I AWARD 2025」とは、株式会社JobRainbowが主催するダイバーシティ＆インクルージョン（以下D&I）に取り組む企業を認定・表彰する日本最大のアワードです。また「個人賞」は、企業の制度や取り組みだけでなく、それを現場で支え、行動に移してきた“人”にスポットが当てられる新設賞です。

婚礼業界そのものを動かす“祝福の変革者”と認定

渡部は、結婚式には人生を肯定する力があると信じ、2019年に「CELEBRATION For All ~すべての人に等しくお祝いを~ 」というスローガンを掲げ、さまざまなプロジェクトを推進してきました。

その中で、これまで27組のLGBTQ＋カップルの結婚式／セレモニーをプロデュースしています。

LGBTQ＋の方々の節目をプロデュースするだけではなく、そこでいただいたお客さまの声を中心に、大学や企業向けの研修を行ってまいりました。

何かを否定することではなく、結婚式という人生を祝福する場を通じて、人々が愛し合うことに同性も異性も関係ないということを一貫して社会に伝え続けたことを評価いただき「チェンジメーカー賞」の受賞にいたりました。

受賞コメント

お客さまの声を社会に向けて発信した事例 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000030858.html

このたびは素晴らしい賞をいただき、関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。

この受賞は、私個人ではなく「すべての人に等しくお祝いを」という想いを共に抱き、行動してきた仲間やお客さまが築いてきた歩みの証だと感じています。

これまでの活動を通して学んだことは「わからないことを怖がらず、知ろうとすることの尊さ」です。理解しきれなくても寄り添う姿勢に、本物の祝福が宿ります。

これからも学ぶ姿勢を止めず、私たちはすべての愛を祝い、人の生命の可能性を社会に広げる企業でありたいと考えています。この受賞が、婚礼の現場で一歩踏み出した方々や、変化を生み出そうとするすべての組織へのエールになれば嬉しいです。

プロフィール

株式会社CRAZY カルチャーエバンジェリスト・DE&I推進マネージャー 渡部 恵理

創業期よりCRAZYに参画し、約200組の結婚式をプロデュース。2019年からは「CELEBRATION for All」を掲げ、27組のLGBTQカップルの式も担当。

現在は、より人が人らしく生きる世界の実現を目指し、カルチャーエバンジェリストとして社内外で組織文化の構築に取り組んでいる。

株式会社CRAZYについて

「私たちは、人々が愛し合うための、機会と勇気を提供し、パートナーシップの分断を解消します」をパーパスに掲げ、「IWAI OMOTESANDO」を拠点にウェディング事業を展開。“おふたり中心”の披露宴スタイルではなく、共に時間を楽しむ“ゲスト中心”の新しいスタイルで行う結婚式を提供し、大手業界クチコミサイト「ウエディングパーク」にて東京エリア内で1位を獲得。パーパスを軸に一貫した組織づくり・ブランディングが評価され、株式会社JobRainbowが主催する「D&I AWARD 2021」においてD&I AWARD賞（スタートアップ企業部門）を受賞。

公式HP：https://www.crazy.co.jp/wedding/

