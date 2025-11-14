オートバイ用品の企画・製造・販売を行う株式会社サイン・ハウスが 就労継続支援事業所に限定製品の製作を依頼

株式会社サイン・ハウス

株式会社サイン・ハウス（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：新井 敬史）は、本社所在地である川崎市の社会福祉法人と連携し、同社人気製品の製作を初めて依頼しました。

依頼先は、社会福祉法人育桜福祉会（所在地：川崎市中原区、代表：萩原 利昌）が運営する「わかたけ作業所」で、2025年6月より限定版オートバイ用品“アルミ削り出し”スマートフォンホルダーの一部製作を委託しました。

わかたけ作業所製品分解・組立の様子

■依頼内容

対象製品は、高強度オートバイ用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM」。秋のツーリングシーズンに向けたイベントブースのみで販売する限定モデルで、通常モデルとは異なるアルマイト処理を行うため、製品の分解・組立作業の依頼。

本作業は社内リソースや納期の制約により対応が難しく、また数量限定製品のため一般的な外注も困難な中、地元川崎の「わかたけ作業所」との連携により実現。

■わかたけ作業所について

川崎市のわかたけ作業所は、障害のある方を対象に生活介護と就労継続支援B型を提供しています。包装や清掃などの軽作業を通じて働く喜びを得るとともに、旅行や自治会活動など地域との交流を重視し、自立と社会参加を支援しています。

https://www.ikuo.or.jp/facility/care-support/wakatake/

■サイン・ハウスの地域連携

サイン・ハウスは2022年11月に本社を川崎市へ移転。以降、地元と協力・貢献できる取り組みを模索してきました。その中で今回の依頼に至り、地域社会との共生を進める活動の一環と位置づけている。

また、同社は公益社団法人「Side Stand Project」（所在地：神奈川県相模原市、代表理事：青木 治親）とも連携、事故や障害によって車椅子・義手・義足を使用する方々が再びオートバイに乗れるようサポートする活動にも支援。

活動詳細：https://ssp.ne.jp/index.html

■製品情報

「MOUNT SYSTEM」は、アルミ削り出しによる高精度パーツで構成されたオートバイ専用スマートフォンホルダーです。スマートフォン対応の専用設計が特徴です。

製品詳細：https://sygnhouse.jp/products/mount-system/

■株式会社 サイン・ハウスについて

MISSION

ハッピーからヒトに進化を

VISION

真剣に遊びを追求して文化に昇華させる

日本初のオートバイ用Bluetoothインカムブランドとして2008年に誕生した「B+COM（ビーコム）」をはじめとするツーリングアイテムを中心に、ライダーの皆様が便利で快適、そして安全に楽しむことができる個性ある商品をお届けいたします。

SYGN HOUSE

■会社概要

設立：1987年

代表取締役社長：新井 敬史

本社所在地：〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子13-2 N棟11階

事業内容：オートバイ用品、オートバイパーツの企画・製造・販売

Bluetooth通信機器の企画・製造・販売

物流センター：〒236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦2-9-33

URL：https://sygnhouse.jp/

■ブランドの紹介

【B+COM】

日本メーカーが手掛けた初のオートバイ専用Bluetoothインカム「B+COM」。かんたん・クリアな音質にこだわり、どこまでも快適な

ツーリングを楽しみたいライダーに向けた製品。

【B+COM】

【MOUNT SYSTEM】

高強度オートバイ用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM」。

タフで、強く、美しい。研ぎ澄まされた機能美を持つ、「アルミ削り出し」オートバイ専用スマートフォンホルダー。

【MOUNT SYSTEM】

【SPICERR (スパイサー)】

「オートバイ乗り」が、自身のオートバイライフにも使えるアイデアをプラスした、個性的でちょっと気になるモノを揃えたブランド。日常にスパイスを効かせてアクセントを楽しむライフスタイルアイテムを展開します。

【SPICERR (スパイサー)】

