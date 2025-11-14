日比谷スカイカンファレンス様が「ロカオプ」を導入し、新規リードとリピーター双方の接点を拡大、行動数・閲覧数が昨年比3倍に成長した事例を紹介

株式会社ロカオプ

株式会社ロカオプ（本社：東京都新宿区新宿、代表取締役：縣将貴、以下：ロカオプ）は、都心の眺望と自然光あふれる開放的な空間を備えた貸会議室・イベントスペース「日比谷スカイカンファレンス」様に、Googleビジネスプロフィール（Googleマップ）の運用やクチコミ促進、アンケート活用、キャンペーン用サイト作成を一気通貫で支援する「ロカオプ」を導入し、Googleマップ経由の閲覧数・行動数が前年比3倍に伸長した事例を公開いたします。

ロカオプ導入の経緯

～ 開業初期の認知拡大と問い合わせ増へ、マップ上で“選ばれる”施設づくり ～

日比谷スカイカンファレンス様は、2023年にオープンしたばかりの新しい貸会議室・イベントスペースです。 東京都千代田区日比谷に位置し、オフィス街にありながら自然光と眺望を活かした開放的な空間を備えています。

しかし、開業初期はまだ施設の知名度が低く、まず「存在を知ってもらうこと」と「信頼を得て問い合わせにつなげること」が大きな課題となっていました。

当初はリスティング広告やSEOを中心に集客を進めていましたが、検索結果上部に表示されるGoogleマップの影響力が年々高まっていることに気づきます。

実際にGoogleマップ経由での問い合わせやサイト訪問が増え始めました。「マップ上でどう見えるか」「どんな写真やクチコミがあるか」が、ユーザーの判断に直結している。そんな実感を持ち始め、「今後はMEOを中心に強化していくべきではないか」という認識が社内に生まれたといいます。

しかし、運用ノウハウが確立されておらず、 効果測定の方法や改善の手順も不明確で、「自社だけで手探りでやっていくには限界がある」と感じていたタイミングで出会ったのが「ロカオプ」でした。

複数社のツールを比較検討する中で、ロカオプは「貸会議室・イベントスペース業態」に合った柔軟な設計が可能である点が決め手となりました。



アンケートの設問を自社で自由に編集できるため、「飲食店向け」ではなく「イベント主催者」「下見のお客様」「参加者」など、シーンに合わせたフィードバック収集が可能。加えて、季節ごとのキャンペーン時に特設サイトを自社で簡単に制作できる「ロカオプサイト」機能も、運用面で非常に適していました。

貸会議室・イベントスペースという業態に最適化できる柔軟な機能と、実践的な支援体制の両面を評価し、ロカオプの導入を正式に決定されました。

＜ 導入前の課題 ＞- オープン初期の認知拡大と問い合わせ増加が急務- 開業直後で、施設の存在を広く知ってもらう必要性- お客様に信頼感や安心感を持って選んでいただく手段を模索

＜ 導入後の成果 ＞- Googleマップ経由の閲覧数・行動数が前年比3倍に- クチコミ評価の高さを維持しながら件数増加を推進中- 成果を受けて、他の2施設にもロカオプを追加導入ご担当者様のコメント

使いやすくて分かりやすい、現場が動きやすい仕組みです

初めてのMEO対策でしたが、ロカオプの担当者が業態を理解した上で提案してくださり、安心して導入できました。

貸会議室に合わせてアンケートを自由に設計できる柔軟さや、キャンペーンごとに特設サイトを作成できる機能が非常に便利です。

管理画面も直感的で、AI返信機能やクチコミカードの活用でお客様との接点も増えました。

行動数・閲覧数は前年比3倍に伸び、毎月の伴走サポートも心強く、「ツールを使う」ではなく「共に育てていく」パートナーだと感じています。

日比谷スカイカンファレンス

https://hibiya-skyc.jp/

導入事例の詳細はこちら :https://locaop.jp/casestudy/hibiya-skyc/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=251114_case

「ロカオプ(https://locaop.jp/)」について

株式会社ロカオプが提供するサービス「ロカオプ」は、Googleマップ（MEO）対策を中心に、集客から来店・リピートまで店舗運営に関するさまざまな課題を解決するツールです。

Googleマップ対策、24時間予約可能なWeb予約、顧客ニーズを明確化するためのアンケート、クチコミ促進、簡単なWebサイト制作ツールなど、店舗運営に必要な機能を統合したプラットフォームです。

会社概要

会社名：株式会社ロカオプ

所在地：東京都新宿区新宿六丁目28番8号 ラ・ベルティ新宿5階

代表者：代表取締役 縣 将貴

URL：https://locaop.co.jp/

資本金：439,977,856円（資本準備金を含む）

事業内容：

- 自社プロダクトのSaaS『ロカオプ』展開（ローカルマーケティングDXプラットフォーム）- ウェブマーケティング全般（ローカルエリアマーケティング事業、リスティング広告- SNS広告を中心としたウェブ広告、売上UPにつながるサイト制作、SEO対策支援、MEO対策支援）- 店舗向けマーケティングツールの開発・販売・サポート- 伴走型コンサルティング（コンサル伴走型内製化支援事業）