【イプロスものづくり】今週から機械要素技術特集を開始。様々なテーマの製品・サービスを紹介

写真拡大 (全2枚)

株式会社イプロス

BtoB情報検索サイト「イプロス」「イプロスものづくり」を運営する株式会社イプロス（本社：東京都港区）は、「イプロスものづくり」にて、2025年11月10日（月）から「機械要素技術特集」を開始。さまざまな製品・サービスをまとめて紹介しています。





詳細を見る :
https://mono.ipros.com/feature/107589/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20251114_tokusyu_machineelements

▼転造ボールねじ


▼波動歯車減速機


▼超薄型ボールベアリング


など、様々な装置の高性能化や長寿命化に貢献する機械要素技術関連の製品・サービスを幅広くご紹介。




詳細を見る :
https://mono.ipros.com/feature/107589/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20251114_tokusyu_machineelements_2


▽▼▽今週開始の特集▽▼▽


◎洗浄特集　◎半導体製造特集　◎機械要素技術特集　◎建材特集


◎防爆特集　◎危険物輸送特集　◎空間デザイン特集　◎マンション・ビル改修特集