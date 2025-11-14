アユダンテ、サーバーサイドGTMのグローバルリーダー「Stape」とパートナーシップを締結
2025年11月14日
アユダンテ株式会社
企業のデジタルマーケティングを支援するアユダンテ株式会社（東京都千代田区、代表取締役：安川洋、以下当社）は、サーバーサイドGoogle タグマネージャー（以下、sGTM）のインフラ提供において世界をリードするStape Inc.（以下「Stape」）とパートナーシップを締結したことをお知らせします。
本提携により、Stapeが提供する強固でコスト効率に優れたsGTMインフラと、アユダンテが蓄積してきたGoogleアナリティクスおよびGoogle タグマネージャーの設計・実装・運用ノウハウを組み合わせ、企業の計測精度・拡張性・ガバナンスを高水準で実現する、継続運用に強いサーバーサイド計測基盤を提供します。
▽提携の背景
近年、プライバシー保護の強化やブラウザ規制の進展により、従来のクライアントサイド計測だけでは精度・安定性・拡張性の面で課題が顕在化しています。これに対し、sGTMはデータ計測精度の向上、サイト表示速度の改善、そしてガバナンス強化を同時に実現しうる選択肢として注目されています。
アユダンテは国内におけるGoogle タグマネージャーおよびGoogleアナリティクス導入・運用支援の豊富な経験を背景に、実務に即した設計と伴走支援に注力してきました。
一方、Stapeは2021年の設立以来、世界200,000クライアント以上に採用され、65,000以上のコンテナを運用する、サーバーサイド計測分野のグローバルリーダーです。
25のサーバーゾーンによるグローバル対応、ISO、SOC2、HIPAA、GDPRなどの国際的なセキュリティ・コンプライアンス基準の取得、24時間365日のサポート体制により、高可用性・高スケーラビリティ・コスト効率に優れたインフラを提供しています。
両社の強みが高い親和性を持つことから、今回のパートナーシップ締結に至りました。
▽パートナーシップの概要
本パートナーシップでは、以下のサービスを提供します。
sGTM導入・設計支援
アユダンテの豊富な計測設計ノウハウとStapeの安定したインフラを組み合わせ、企業のビジネス要件に応じた最適なsGTM環境を構築します。初期導入の複雑さを軽減し、スムーズな移行を実現します。
継続運用支援
設定変更、トラブルシューティング、パフォーマンス最適化など、導入後の継続的な運用をサポートします。計測環境の安定稼働と、変化するビジネスニーズへの柔軟な対応を支援します。
セキュリティ・コンプライアンス対応
国際基準を満たすStapeのインフラにより、企業のガバナンス要件に応える計測環境を実現します。
▽今後の展開
アユダンテは本パートナーシップを通じて、国内企業のサーバーサイド計測基盤の構築・運用を積極的に支援してまいります。今後の展開として、以下の活動を予定しています。
- Stapeの強固なインフラを活用した導入支援サービスの提供
- 日本企業向けの実装ガイドラインやケーススタディの公開
- ウェビナーや勉強会の共同開催によるベストプラクティスの共有
これらの活動を通じて、データドリブンなマーケティング活動の推進に貢献してまいります。
お問い合わせはこちら :
https://ayudante.jp/contact/
Stape Inc.について
2021年設立。サーバーサイドトラッキングにおいて、200,000以上のクライアント、65,000以上のコンテナ展開という圧倒的な実績を持つグローバルリーダー。25のサーバーゾーン、国際的なセキュリティ基準への対応、24時間365日のサポート体制により、企業の重要な計測基盤を支えています。
URL：https://stape.io/ja/about
アユダンテ株式会社について
会社名： アユダンテ株式会社 Ayudante, Inc.
所在地： 東京都千代田区麹町2-2-4 麹町セントラルビル6F
URL： https://ayudante.jp/
代表者： 安川 洋
設立年月 2006年2月
資本金 1,100万円
事業内容
《コンサルティングサービス事業》
SEOなどのウェブマーケティング・コンサルティング
コンテンツ開発支援
Google マーケティングプラットフォーム製品の導入活用コンサルティング
運用型広告支援/コンサルティング
インターネット新規事業の企画・開発
《ソフトウェア開発事業》
Twitterクライアント 「つぶやきデスク 」( https://twdesk.com/)の企画・開発・運用
データビジュアライズツール「Quick DMP」(https://quickdmp.ayudante.jp/)の開発・運用
【お問い合わせ】
アユダンテ株式会社
TEL：03-3239-8441（担当：春山）