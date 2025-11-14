株式会社PLAY、INTER BEE FORUM 企画セッションに登壇

株式会社PLAY

株式会社PLAY（東京都渋谷区、代表取締役社長 黒田和道、以下：PLAY）は、2025年11月19日（水）～21日（金）に幕張メッセで開催される国内最大級のメディア総合イベント「Inter BEE 2025」の INTER BEE FORUM 企画セッションに登壇いたします。

本講演では、New Relic を軸とした組織横断的な品質向上と開発効率化の実践についてご紹介いたします。PLAY は技術革新を通じた、ユーザー体験の継続的な向上を目指しており、アプリケーションのボトルネックや障害要因を迅速に可視化することでサービス品質の向上を実現しています。2025年4月には、新たに技術推進室を発足させ、複数のプロダクトチームを横断的に支える組織として、SRE 的アプローチを導入。各チームが新機能開発に専念できるよう支援しています。

【開催概要】

"組織横断的技術推進で新たな地平へ：オブザーバビリティで実現するPLAY社の成長戦略"

日時 ：2025年11月21日（金）14:00～15:30

場所 ：国際会議場1階「103」

お申し込み方法

１.来場登録（無料）※既に登録済みの方はログイン

来場登録及びログインはこちらから：https://www.inter-bee.com/ja/

２. 聴講予約

セッション一覧ページ(https://www.inter-bee.com/ja/forvisitors/conference/sessionlist/)より、聴講予約を希望するセッションを選択。

ページ下部の「聴講予約へ進む」を押下し、予約を確定します。

登録手順の詳細はこちらご確認ください：

https://www.inter-bee.com/ja/forvisitors/regist_conference/

＜会社概要＞

会社名：株式会社PLAY

代表取締役社長：黒田 和道

事業内容：動画ソリューション事業

設立：2010 年3 月16 日

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-21-1渋谷ソラスタ

URL：https://play.jp/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社PLAY 広報

TEL ：03-5784-8066

FAX ：03-5784-8071

E-mail ：pr@play.jp