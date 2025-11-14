【施設管理者向けイベント】LINEで完結する施設予約管理DX「スマート公共ラボ 施設予約」説明会～11月28日無料開催！

プレイネクストラボ株式会社

プレイネクストラボ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：柏 匠、以下 プレイネクストラボ）は、LINEで始める自治体のデジタル総合窓口「スマート公共ラボ」の新シリーズ「スマート公共ラボ 施設予約」の説明会を、11月28日（金）16:00～17:00にオンラインで無料開催します。

「スマート公共ラボ 施設予約」は、住民・職員の双方にとって使いやすく、スマートフォンに最適化されたデザインで、施設の予約から本人確認、決済までをLINE上で完結できるシステムです。

■ スマート公共ラボ 施設予約の特徴

LINEで完結する本人確認と予約手続き

マイナンバーカードをLINE上で読み取り、公的個人認証を使った本人確認が可能。アプリのインストール不要でスムーズに登録できます。

スマホに最適化された操作画面

入力項目を最小限に抑え、フォントサイズやボタン配置を工夫することで、高齢者を含むすべての住民にとって操作しやすいUIを実現しています。

管理者にやさしい運用画面と一括管理機能

カレンダー形式の予約状況表示やCSV一括設定機能など、職員が負担なく運用できる管理機能を備えています。

施設管理やDX推進をご担当の自治体職員の皆様のご参加をお待ちしております。

■セミナー概要

・セミナー名：LINEで完結する施設予約管理DX「スマート公共ラボ 施設予約」説明会

・開催日時：2025年11月28日(金)16:00~17:00

・開催場所：オンライン(ZOOM)

・参加費：無料

・参加対象：自治体職員

・プログラム：

1.スマート公共ラボについて

2.スマート公共ラボ 施設予約の詳細とデモ

3.スマート公共ラボ 施設予約の管理機能

3.質疑応答

お申し込み方法【LINE/WEBフォーム/電話】

スマート公共ラボLINE公式アカウントを友だち追加し「イベント」から申込み。または、Webフォーム、電話より

LINE：スマート公共ラボLINE公式アカウント：LINE ID @169hntco

WEBフォーム：活用事例セミナー(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyBVYZF4UgejIgP--KboPND8pYbTy2XuJsaejm0HAR3GnRJA/viewform)

電話：03-6303-9818(GovTech事業部)

■スマート公共ラボLINE公式アカウントからお申し込み

1.スマート公共ラボのLINEアカウントに友だち登録

2.リッチメニュー「イベント」をタップし、タイムラインのイメージ画像「活用事例セミナー」をタップ

3.必要事項に入力いただきお申込み完了

4.お申込み完了後、セミナー開催場所のZOOM URLがご確認いただけます。

LINE ID @169hntco

このような自治体職員の方におすすめ

施設などの予約管理システムのご担当者様DX推進や電子申請のご担当者様自治体のLINE公式アカウント運用ご担当者様LINEを活用して自治体の様々な課からの情報のセグメント配信化やオートメーションを行いたい方災害、防災のDX推進のご担当者様災害時に素早く住民に避難場所など災害情報を提供したい方ごみ分別案内などの、お問合せ対応業務を効率化したい方その他、LINEを活用したDX推進にご関心のある方

スマート公共ラボについて

スマート公共ラボは、役所での各種窓口業務や、お問い合わせ対応をLINEで完結でき、業務の効率化と住民の利便性向上させる行政DXソリューションです。

導入にあたり、企画段階からコンテンツ内容を相談しながら設計し、住民と職員の双方にとって満足して利用できるようサポート、リリース後も原課様が自走して運用できる支援致します。現在、全国170以上の自治体が導入。

「スマート公共ラボ」はLINEを行政DXのツールとして活用することで、行政手続きのデジタル化・広報・子育て・生活・防災・コロナ対応・観光・ふるさと納税など、多くの分野で住民サービスを展開することが可能です。

「スマート公共ラボ」は今後も同プログラムの導入支援を積極的に行うことを通じて、全国の自治体や公共機関のデジタル化・DX推進に貢献してまいります。

参考：スマート公共ラボ導入先一覧

https://www.playnext-lab.co.jp/service-information/govtech-news/govtech-clients/

＜プレイネクストラボ株式会社について＞

会社名：プレイネクストラボ株式会社

https://www.playnext-lab.co.jp/

設立：2016年1月

本社：〒141-0031

東京都品川区西五反田3丁目11番6号

サンウエスト山手ビル 4階

2016年創業。”技術と多様性で未来をつくる”をビジョンとし、スマホゲーム・HR TECHサービス・チャットボットシステム開発などの多彩なサービスを手がけてきた他、近年では行政と市民を繋ぐGovTech（ガブテック）のサービス提供にも注力しています。

17カ国からメンバーが集まるグローバルなエンジニアチームの開発力を武器に、自社サービスの成長を追求し、社会とクライアントを最新技術で支える「デジタルトランスフォーメーション創出カンパニー」を目指します。

＜問い合わせ先＞

本リリースに関するお問い合わせはこちら

プレイネクストラボ株式会社/問い合わせ窓口

E-mail: info@playnext-lab.co.jp