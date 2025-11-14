アイユニバース、【SEO強化】ブログ執筆AIリニューアル。ホットペッパービューティーの人気サロンを学習

株式会社Eye Universe

株式会社Eye Universe（所在地：東京都港区、代表取締役：森越道大）は、美容サロン向けAIシステム「iProducer」シリーズを展開しています。このたび、サロンの情報発信を支援する「ブログ執筆AI」をアップデート。美容サロンの集客に欠かせないHot Pepper Beauty（HPB）ブログに特化し、上位サロンの構成や表現方法をAIが学習。「何を書けばよいか分からない」「更新が続かない」といった課題を解消します。

■特徴

今回のアップデートでは、HPB上位サロンの成功型を学習し、サロンの発信力を高めるための新機能を搭載しました。

✏️人気サロンの構成を学習し、最適なブログを自動生成

HPB上位サロンの実際の投稿データをAIが分析。

テーマやキャンペーン情報を入力するだけで、読みやすく効果的な構成を自動提案します。

💬サロン情報欄も自動で最適化

誰でも簡単に“見栄えの良いブログ”を作成できます。

🔄AIが修正・リライトにも対応

一度作成したブログの修正も、AIに依頼するだけで即時反映。

手間をかけずに常に最新・最適な内容に更新できます。

スタイル写真から記事内容を自動提案

スタイル写真を送るだけで、AIがその内容に合った文章や大まかなタイトルを提案。

さらに、「スタイルの特徴」や「おすすめポイント」を入力すれば、

より正確で魅力的なブログ記事に仕上がります。

■効果・実績

■iProducerについて

- AIがHPB形式に最適化したブログを自動作成- テーマ入力だけで記事構成を提案- スタイル写真から記事生成まで対応- 現場での活用が進み、作業時間を大幅短縮

iProducerは、美容業界のプロフェッショナルが学び・発信・成長できる次世代型プラットフォームです。アプリを通じて、業界トップの知見や経営哲学を身近に体験できます。

・️https://apps.apple.com/jp/app/i-producer/id6738260542

■今後の展望

Eye Universeでは、今後も「iProducer」シリーズのAI機能拡充を進め、サロンオーナーやスタイリストがより簡単に“集客・発信・接客”を一体的に行える環境を整備していきます。今後は、SNS投稿・キャンペーンページ・スタッフ紹介など、複数メディアへの連動生成機能も順次開発予定です。

■株式会社Eye Universeについて

株式会社Eye Universeは、AI技術を活用して美容業界を含む様々な分野で顧客体験の向上を目指す先駆け企業です。美容業界における顧客体験の革新を通じて、新たな価値を創造し続けています。

会社HP：https://eye-universe.co.jp/