三嶋哲也 画業30年初！ 「尻」尽くしの個展開催！

株式会社トーキョー・ダブ・エージェント

写真を使わずモチーフを目の前に自分で正解を探して描くスタイルを貫き、古典絵画の中にのみ存在する理想の美を日本人にしか表現できない繊細なタッチで追求する洋画家、三嶋哲也。近年では彫刻監督として立体作品も制作。この度、画業30周年記念特別企画のファイナルとして長年理想を探求してきた「尻」をモチーフとした個展を開催致します。油彩、立体作品のほか画業30年を振り返る秘蔵資料や貴重なインタビュー映像上映、作品のモデルとなった尻の楽園を飾るミューズたちが在廊し撮影会等のイベントも開催いたします。

《Dragon Concerto》油彩180×140cm 2025年

画業30周年記念特別企画FINAL

三嶋哲也個展「尻の楽園」

場所：Gallery Shiromuji

東京都台東区台東3-28-1

会期：2025年11月21日（金）-12月3日（水）

時間：12:00-19:00

定休日：月曜日（11月24日、12月1日）

企画：トーキョー・ダブ・エージェント

WEBサイト：https://www.dub-gallery.com/2

入場料：500円(税込)特典付き