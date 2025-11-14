【異色の家族溺愛＆異世界ファンタジー】呪われ公爵と甘く淫らな契約婚～癒やしの令嬢はとろける口づけで愛を注ぐ～本日より第４話先行配信スタート！＜恋＊COMACHI＞／大洋図書
『呪われ公爵と甘く淫らな契約婚～癒やしの令嬢はとろける口づけで愛を注ぐ～』（猫柴／著）第４話が、本日よりコミックシーモア様で独占先行配信開始いたしました。
異世界に転生したヒロインが家族全員から愛される！？新たな溺愛の形を描いた最新作です！
また、11月中はいつでも1話無料で読めるキャンペーン中！この機会にぜひお楽しみください♪
■呪われ公爵と甘く淫らな契約婚～癒しの令嬢はとろける口づけで愛を注ぐ～（猫柴／著）
【あらすじ】
――愛だと勘違いするなと言ったくせに
こんな風に求められたら勘違いしてしまうじゃない……
まだ本編が始まる前の小説の世界に伯爵令嬢として転生したカリナ。
前世の推しで義弟のマルセルを死の運命から救い、
クズ夫と結婚せずとも、伯爵家を潰さずに済む方法…
――それは、未来の悪役公爵・クラウスとの「契約婚」！
カリナは公爵家に伝わる呪い「狂症」を鎮めることを条件に、
将来マルセルを殺めるとされるクラウスに契約結婚を申し出る。
「狂症」を鎮めるためには「神力」を持つものとの身体的接触が必要。
それは、愛のないふたりが肉体関係を結ぶということで…!?
【異世界×契約婚×悪役公爵】溺愛ファンタジー
【第4話みどころ】
契約結婚をしたふたりだったが、クラウスの「狂症」を抑えるという目的のもと激しく愛を交わすカリナとクラウス。
まだ互いの気持ちがはっきりしないまま結婚生活を続けるが…！？
カリナがなぜ呪いのことを知っていたか、神力を持っているのかクラウスはまだ知らない…
徐々にクラウスへの気持ちが昂りつつある！？
ふたりの距離はだんだんと近づいていく……が！？
『恋＊COMACHI 先行配信フェア』対象作品が無料など11月14日(金)～11月27日(木)まで
コミックシーモア様にて独占先行配信中！
https://www.cmoa.jp/campaign/pickup/251114_comachinew/
毎月、第２金曜日配信！
面白くて大人のトキメキたっぷりな作品が続々登場予定です！お楽しみに♪
【公式HP】https://koicomachi.shiori-on.com/(https://koicomachi.shiori-on.com/)
【公式X】https://x.com/koi_comachi(https://x.com/koi_comachi)