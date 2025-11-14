ディープテック・スタートアップの今が1日でわかる「ASCII STARTUP TechDay 2025」全セッションスケジュール・出展企業決定！
株式会社角川アスキー総合研究所（本社：東京都文京区、代表取締役社長：垣貫真和）は、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにしたカンファレンス「ASCII STARTUP TechDay 2025」のセッションスケジュールと出展企業が決定したことをお知らせします。
「ASCII STARTUP TechDay 2025」は、2025年11月17日に東京・浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスで開催します。
「ASCII STARTUP TechDay 2025」は、支援者による知見の共有と連携強化を通じ、ディープテック・スタートアップが成長しやすいエコシステムの構築と、新たな産業創出につなげるイノベーションカンファレンスとして展開します。
この度、先進的な技術やサービス・製品を有するディープテック・スタートアップを中心とした20社超の出展ブースと、各業界の識者を招いた5つのセッションが決定しました。知見のアップデートを超えて、次の産業を切り拓く出会いと機会にあふれる1日をどうぞお楽しみください。
出展ブース（順不同）
・ユナイテッドシルク株式会社(https://united-silk.co.jp)
・Deeptech Frontier Kansai(https://www.innovation-osaka.jp/ja/oih/)
・合同会社ELEMUS(https://elemus.co.jp/)
・株式会社ミーバイオ(https://www.mii-bio.com/)／バイオものづくり×光制御プロセス
・NanoFrontier(https://nanofrontier.jp)｜ナノ材料プラットフォーム：
・排泄予測デバイス「DFree」(https://dfree.biz/)
・MASP(https://michinoku-academia-startup.jp/)（みちのくアカデミア発スタートアップ共創プラットフォーム）
・有機廃棄物を１８０℃で炭素に還す革命的な環境技術(https://crosse.jp)
・無限水 by ENELL(https://enell.jp/)
・株式会社TouchStar(https://touch-star.com/)
・京都大学イノベーションキャピタル株式会社(https://www.kyoto-unicap.co.jp/)／京都大学成長戦略本部(https://iac.kyoto-u.ac.jp/)
・世界初"無下剤"バーチャル内視鏡検査システム(https://b-ms.tech/)
・エイターリンク(https://aeterlink.com/)-ワイヤレス給電-
・次世代IoTゲートウェイ「NI Station V2」およびスマート保全ソリューション(https://nobest.jp/service/solar)：
・イヤホン型BCI「XHOLOS Ear Brain Interface」(https://www.cybernex.co.jp/)
・アラヤ｜AI×脳のインタラクション(https://www.araya.org/)
・株式会社Qualiteg(https://qualiteg.com/) | リアルを纏うAIアバター MotionVox
・研究開発データ資産化SaaS「Randeft」(https://www.randeft.jp)
・株式会社Quanmatic(https://quanmatic.com/)
・ONIXION(https://onixion.com/) 生成AIエージェント
・高精度ゲノム解析サービスZene360(https://www.zene.co.jp/)
基調講演・セッション
▶13:05～13:35 基調講演
「ディープテックエコシステムの「解像度を上げる」 ～変化と場面を見続けるために～」
馬田隆明氏（東京大学 FoundX ディレクター）
▶14:00～14:30 セッション（1）
「東北アカデミア発ディープテックピッチ ～技術シーズの社会実装へ～」
ピッチ登壇者：
丸山耕一氏（秋田工業高等専門学校 創造システム工学科 教授）
関口雄介氏（東北大学 研究推進・支援機構リサーチ・マネジメントセンター 特任講師）
松田由樹氏（東北大学大学院 環境科学研究科 特任助教）
Speaker：北村友一氏（東北大学 スタートアップ事業化センター）
▶14:45～15:15 セッション（2）
「ディープテック・スタートアップに必要なビジネスサイドの構築 ～創業経営者、人材流動化はできるか？～」
窪田規一氏（株式会社ケイエスピー 代表取締役 社長）
成井五久実氏（株式会社インターホールディングス 代表取締役エバンジェリスト）
モデレーター：品川優氏（株式会社An-Nahal 代表取締役）
▶15:30～16:00 セッション（3）
「研究からビジネスへつなぐ欧州の最新手法 ～日本の大学発エコシステムに足りないものは？～」
澤田朋子氏（国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター STI基盤ユニット フェロー）
田路則子氏（法政大学大学院 経営学研究科 ビジネススクール 教授）
モデレーター：ガチ鈴木（株式会社角川アスキー総合研究所 ASCII STARTUP副編集長）
▶16:15～16:45 セッション（4）
「新産業創出のルールメイキング戦略 ～変化する世界にスタートアップはどう適応する？～」
小舘直人氏（エイターリンク株式会社 知財標準化マネージャー）
田中悠太氏（日揮ホールディングス株式会社 サステナビリティ協創ユニット イノベーション推進グループ プログラムマネージャー代行）
モデレーター：下農淳司氏（慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 / W3C 特任講師）
開催概要
名 称：ASCII STARTUP TechDay 2025
日 程：2025年11月17日（月） 13:00～18:00（予定）
会 場：東京・浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス（当日オフラインのみ）
▶東京都台東区浅草橋1-22-16ヒューリック浅草橋ビル
・JR総武線「浅草橋駅（西口）」より徒歩1分
・都営浅草線「浅草橋駅（A3出口）」より徒歩2分
・JR京浜東北線・山手線「秋葉原駅（昭和通り口）」より徒歩10分
・東京メトロ「秋葉原駅」より徒歩10分
内 容：カンファレンスセッション、ブース出展、アフターパーティー
入 場：事前登録制（無料：展示会＆セッション、有料：アフターパーティー）
主 催：ASCII STARTUP（株式会社角川アスキー総合研究所）
イベントの詳細・入場登録は公式サイトをご覧ください
ASCII STARTUPについて
先端テクノロジーの活用やオープンイノベーションといった企業の革新的取り組みなど、最先端のテクノロジー・ビジネスプレーヤーに関わる情報をお届けするウェブメディアです。スタートアップエコシステムのハブとしての発信を軸に、広範なネットワークも生かした事業共創の支援や、起業家育成にも取り組んでいます。
URL：https://ascii.jp/startup/