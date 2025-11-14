独自の免疫測定法「GLEIA（グライア）」によりいつでも・だれでも・どこでも医療グレードの迅速検査を可能に 株式会社イムノセンスに投資を実行

ミライドア株式会社

ミライドア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：澤田 大輔、以下「ミライドア」）は、株式会社関西みらい銀行（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：西山 和宏、以下「関西みらい銀行」）と共同で設立した「関西みらいサクセスサポート投資事業有限責任組合（以下「関西みらいベンチャーファンド」）」より、次世代免疫検査技術「GLEIA（グライア）」応用製品の社会実装を目指す株式会社イムノセンス（本社：大阪府吹田市、代表取締役：杉原 宏和、以下「イムノセンス」）に投資を実行しましたことをお知らせいたします。

また、関西みらい銀行からは、「関西みらいベンチャーデッド」を通じた資金支援も決定しております。今後も、地域金融機関と連携する地方創生ファンドならではの強みを活かし、エクイティによる出資と地域金融機関によるデットファイナンスを組み合わせた資金支援についても、積極的に展開してまいります。

◆投資先企業について

イムノセンスは、大阪大学発の研究開発型ベンチャー企業です。一滴の血液などから健康状態を示す物質を迅速・高感度に検出する、独自のバイオセンサープラットフォーム「GLEIA（グライア）」を開発しています。

治療から予防・未病ケアへと関心が移る現代において、イムノセンスの技術は病気の早期発見支援や重症化予防への貢献が期待されます。また、医療分野にとどまらず、ヘルスケア、アニマルヘルスなど、社会の様々な事業分野に応用可能です。

イムノセンスは「誰もがどこでも自身の健康状態を把握できる社会」の実現をビジョンに掲げ、革新的な技術で世界の人々のウェルビーイング向上を目指します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/300_1_addae05d2dda8eda41cc6523fda7ee21.jpg?v=202511150757 ]

◆関西みらいベンチャーファンドについて

当ファンドはベンチャー企業の更なる成長と地域経済の持続的な発展に貢献することを目的として、関西みらい銀行とミライドアが共同で設立しました。

資金調達に課題を抱えることも多いアーリー期を含む幅広い成長ステージのベンチャー企業を対象とし、事業の成長性や将来性を見据えて投資を行います。

◆ミライドアについて

地域のベンチャー企業を支援するための「地方創生ファンド」、事業会社のオープンイノベーションを促進するための「CVCファンド」、特定の投資領域を掲げ、業界の活性化を支援する「テーマ型ファンド」に取り組んでいます。また、資金を投入するだけでなく、長期的な事業継続に向け、事業育成、人材育成、事業コンサルティングなどの支援を行っています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/300_2_910ca8bc47c2dc1d308358e523c08c1e.jpg?v=202511150757 ]