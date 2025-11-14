暗号資産取引所ビットトレードとENI FoundationがWeb3.0領域における協業推進へ

ビットトレード株式会社

暗号資産取引所を営むビットトレード株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：関 磊、以下「ビットトレード」）はENI Foundation（本社：ケイマン諸島）とのWeb3.0領域における協業推進に向けた覚書（MOU）を締結いたしました。

両社は、ブロックチェーン技術を活用しながら、新しいサービスの提供や市場の拡大に向けて協力してまいります。また、利用者にとってより安全かつ利便性が高いインフラストラクチャーの構築を目指します。

ENI Foundationについて

ENI Foundationは、財団の戦略的マネジメントおよびグローバル展開を統括するとともに、知的財産の保有・管理にも注力しています。国際的な協働の推進を通じて、知的財産資産の長期的な価値維持と安定的な運用を実現し、グローバルでの影響力拡大と持続的な価値創造に取り組んでいます。



ビットトレード株式会社について

ビットトレードは、自社のブロックチェーン技術とセキュリティシステムの強みを活かし、これまでに様々な事業者に向けて技術提供の支援などを行ってまいりました。

また、豊富な銘柄を取り揃えており、取引所は全銘柄手数料無料キャンペーンやルーレットキャンペーン等、多彩なキャンペーンを展開し、多くの方にご愛顧いただいております。

< ENI Foundation >

会社名：ENI Foundation

所在地：Landmark Square, 64 Earth Close, Grand Cayman, Cayman Islands.

代表者：Arion Ho

設立：2025年10月7日

URL：https://eni.top/





＜ビットトレード＞

会社名：ビットトレード株式会社（BitTrade Inc.)

所在地：東京都港区西新橋1-1-1

代表者：代表取締役社長 関 磊

設立：2016年9月

URL：https://www.bittrade.co.jp/ja-jp/



今後とも、ビットトレードをよろしくお願い申し上げます。

