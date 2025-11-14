『総長さま、溺愛中につき。』シリーズの＊あいら＊が描くはじめての溺愛×青春小説『バンド男子とウタヒメ１.』2025年11月17日（月）発売

株式会社JTBパブリッシング

JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、『バンド男子とウタヒメ１.』（＊あいら＊著、とりうら絵）を2025年11月17日（月）に発売いたします。本作は本年から立ち上げた児童向けジュニアノベルのレーベル「はじめノベル」第一弾となります。

<概要>

顔や素性を隠し、正体不明の歌姫「ルナ」として活動していた三日月希音（みかづき・きの）は両親を事故で亡くし、歌えなくなってしまう。トラウマをかかえながら「私立望月学園中等部」に入学した希音。何部に入るか悩んでいると、学校一のイケメンで軽音部「lunasoL（ルナソル）」のギター担当「凪（なぎ）」にたまたまピアノを弾いているところを聴かれてしまい…熱烈な勧誘を受ける。希音は軽音部に入部するのか、また歌と音楽を克服できるのか。

『総長さま、溺愛中につき。』（スターツ出版）や『ケモカフェ！』（ポプラ社）など、小学生女子の心を鷲掴みしている恋愛系児童文庫で人気の＊あいら＊が綴る溺愛×青春小説。

＜著者プロフィール＞

＊あいら＊

大阪府生まれ。2010 年『極上(ハート)恋愛主義』が書籍化され、ケータイ小説史上最年少作家としてデビュー。著書に『総長さま、溺愛中につき。』『ウタイテ！』（スターツ出版）や『ケモカフェ！』（ポプラ社）など多数。

【はじめノベルとは】

人生という名の旅路を歩みはじめる児童に向けて、はじめの一歩を応援するジュニアノベルのレーベルです。はじめての恋愛、はじめての友情、はじめてのミステリーなど、はじめて触れる本格的な長編小説の豊かな世界が、ときには心のよりどころに、ときには困難に立ち向かう武器になると願って創刊しました。

第一弾として『全米（あまた・まい）が泣いた』（村崎なぎこ著、MATSUDA98絵）を同時発売。

＜書誌概要＞

【書名】『バンド男子とウタヒメ１.』

【著者】＊あいら＊

【定価】1,320円（10％税込）

【仕様】四六判（縦188×横128）、272ページ

【発売日】2025年11月17日（月）

【発行】JTBパブリッシング

【販売】全国の書店、ネット書店

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/453316904X

本件に関するプレスリリースPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-546-296cbef36137b77e2e786943745c83a4.pdf