超撥水材料「HIREC」のPFASフリーシリーズ販売開始のお知らせ

NTTアドバンステクノロジ株式会社

NTTアドバンステクノロジ株式会社（以下：NTT-AT、本社：東京都新宿区、代表取締役社長：伊東 匡）は、PFAS（有機フッ素化合物）を一切含まない超撥水材料「HIREC(R)」の新シリーズの販売を、2025年11月17日から開始します。

本製品は、従来のHIRECと同等の撥水性能（初期接触角150度以上）を維持しながら、PFAS規制に対応したフッ素フリー設計を実現しました。環境負荷の低減と高性能の両立をめざした次世代型の撥水材料です。

このPFASフリーシリーズを、当面キャンペーン価格にてご提供します。

1. 製品ラインナップと特長

（1）HIREC PFW9（水系タイプ）

・保管・輸送が容易で、非危険品の水系塗料

・環境配慮型でありながら、優れた撥水性能を発揮

（2）HIREC PFS10（溶剤系タイプ）

・速乾性で、待ち時間や工期を短縮

・耐久性に優れ、過酷な環境下でも安定した性能を維持

【共通特長】

・PFASフリー（有機フッ素化合物非含有）設計

・水滴の初期接触角150度以上の超撥水性

・雨・雪・氷の付着を防止し、通信だけでなく、電力・鉄道・道路・気象などの屋外インフラ・高所構造物、芸術分野など多様な用途に効果を発揮

・可視光透過率が従来品（HIREC450）の約5％から約40％に向上し、表示板などへの適用も可能に

・エアスプレーはもちろん、刷毛・ローラーなどの塗装方法に対応

HIREC PFW9（10kg入）とHIREC PFS10（10kg入）の荷姿

2. 販売開始

2025年11月17日

3. 販売価格

ご購入や価格などにつきましては、下記「商品に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。

4. 今後の予定

手軽に塗布できるスプレー缶タイプを2026年上半期に販売開始予定です。

5. 超撥水材料HIRECに関する詳細情報

https://keytech.ntt-at.com/environ/hirec_pfasfree.html