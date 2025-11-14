Data + AI World Tour TokyoにHightouchが出展

株式会社DearOne

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社である株式会社DearOne（本社：東京都港区、代表取締役：河野 恭久、以下：DearOne）は、「2025 Databricks Retail and Consumer Goods ISV Partner of the Year*」を受賞した「Hightouch（ハイタッチ）」（米サンフランシスコ）が出展する、「DATA + AI WORLD TOUR」（11月28日開催）において、同社ブースの運営を全面的にサポートすることをお知らせいたします。

ブースでは日本リセラーパートナーとして製品のご紹介やデモを通じて、DWHのデータアクティベーションをする「コンポーザブルCDP」やAIエージェントによるマーケティング自動最適化の世界観を体験いただけます。

*https://www.businesswire.com/news/home/20250610695735/en/Hightouch-Awarded-2025-Databricks-Retail-and-Consumer-Goods-ISV-Partner-of-the-Year-at-Data-AI-Summit

詳細はこちら :https://dataaisummit.databricks.com/flow/db/wt25nrt/reg/page/landing?utm_source=hightouch&utm_medium=partner&utm_campaign=701vp00000sfegtiah

■「Hightouch（ハイタッチ）」について

Hightouchは、企業が自社で構築しているDWH（データウェアハウス）に組み合わせることでCDPとしてマーケティング活用もできるようにする「コンポーザブルCDP」と呼ばれる新しいCDPソリューションです。

グローバルではすでに高い評価を受けており、Hightouchを提供する企業もユニコーン企業として注目を集めています。

Hightouchの主な機能としては、

- 広告プラットフォームへのオフラインコンバージョンデータ連携やMAツールへのユーザーデータ、購買データ連携などを瞬時に実現する「リバースETL」機能- DWHの豊富なデータを活用したノーコードのセグメント作成機能- 1つのユーザーセグメントを分割し、配信チャネル横断のA/Bテストを実現するSplit機能

など、マーケティング施策の効果を高め、データ活用の運用効率を最大化できるこれらの機能をビジネスユーザーでも簡単に使いこなせるプロダクトとして提供しています。

また、Hightouchは世界最先端のAIマーケティングプラットフォームでもあり、

- チャット形式でDWHのデータを使ったデータ分析や施策セグメント作成、施策レポーティングを行える対話型AIエージェント- 設定したCVゴールに基づき、AIがマーケティング施策の「いつ、どのチャネルで、何を」についてユーザー単位で最適化、配信実施まで行うAIマーケティングエージェント

などの機能を次々にリリースしています。

Hightouchは従来のCDPと異なり「自社のDWHを分析や施策の一元化されたデータソースとして活用」することができ、データ環境のコストやパフォーマンス、セキュリティ性の向上を実現する他、これからの「1stパーティデータを活用したAIマーケティング」を実現するのに最適なソリューションです。

DearOneは「Hightouch」の日本国内における代理店としてHightouchの導入・運用支援を通じて企業のデータ活用をサポートしております。

ご来場の際は、ぜひHightouchブース（ブース番号：E-18）へお立ち寄りいただけますと幸いです。

https://growth-marketing.jp/hightouch/

■イベント概要

イベント名：DATA + AI WORLD TOUR

開催日程：11月28日（金）9：00～19：30

開催場所：ザ・プリンス パークタワー東京（東京都港区芝公園4-8-1）

主催：Databricks Japan株式会社

ブース番号：E-18

■株式会社DearOneについて

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社です。

豊富なアプリ機能の中から、必要とする機能を組み込むだけで公式アプリを開発できる「ModuleApps2.0」をはじめ、リテールの公式アプリ群に横断で広告配信可能なリテールメディアプラットフォーム「ARUTANA」も提供しています。

さらにユーザー行動分析ツールである「Amplitude」をはじめとして、顧客体験分析プラットフォーム「Contentsquare」、ABテストツール「VWO」など、CDP、アナリティクス、カスタマーエンゲージメントの各種マーテックツールを取扱い、アプリやECサイトなどのデジタルプロダクトのグロースを支援しています。

・代表者：代表取締役社長 河野 恭久

・本社：東京都港区虎ノ門 3-8-8 NTT虎ノ門ビル 4階

・URL： https://www.dearone.io/