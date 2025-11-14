見事完全ALL達成！LISH株式会社代表が「令和の虎CHANNEL」に出演

LISH株式会社

LISH株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役：吉田和史）が運営するバックオフィスアシスタントサービス「URAKATA」の代表が、人気YouTube番組『令和の虎CHANNEL』に出演し、完全ALL達成を果たしました。

番組内では、URAKATAが掲げる経営者の「時間を、解放しろ。」というミッションに、出演した複数の虎たちが強く共感。

「辞めない秘書」として企業や経営者の事務作業や雑務を巻き取る新しい仕組みとして高く評価されました。

◆URAKATAについて

URAKATAは、企業のバックオフィス業務（経理・人事・秘書・営業事務など）をオンラインで支援するサービスです。

「おうちで眠るスキルをもっと循環する社会に」というビジョンのもと、在宅で働く人材と企業をつなぎ、双方の課題を解決しています。

全国各地の在宅スタッフがリモートで企業をサポートしており、中小企業やスタートアップを中心に利用企業数も拡大し、サービス開始わずか1年で導入企業数は80社を超えました。

◆代表コメント

今回の令和の虎で「完全ALL」を達成できたことは、URAKATAの理念と取り組みに共感いただけた結果だと考えています。

もちろん、サービスとしてまだ改善すべき点は多くあります。しかし、ありがたいことに企業さまからの評価は着実に高まり、導入希望も放送後に大きく増えています。

いただいた期待に応えるためにも、引き続きブラッシュアップを重ねながら、より多くの企業・経営者の課題を解決できるサービスへと進化させていきます。

さらに現在は、URAKATAの運営基盤をより強固にするためオンラインアシスタントを育成するスクールを準備中です。

このスクールを通じて、質の高い人材育成とサービス提供体制の拡大を図るとともに、「時間や場所に縛られず働きたい方が、キャリアの第一歩を踏み出せる環境」をつくることにも力を注いでいきます。

LISH株式会社代表 吉田 和史氏

◆令和の虎CHANNELについて

YouTubeチャンネル『令和の虎CHANNEL』は、起業家が自身のビジネスプランを投資家にプレゼンし、出資を得ることを目指す人気番組です。

出演した代表は、URAKATAのビジネスモデルと社会的インパクトをプレゼンし、見事完全ALL（満額投資）を達成しました。

（出演回はこちら）

▶︎ 番組リンク：【 https://youtu.be/WyDNe4_kF1I?si=KkE7p9Uuj-LWVJi1 】

【今後の展開】

今回のALL達成を機に、LISH株式会社ではURAKATAの教育・サポート体制をさらに強化し、企業の事業拡大につながるようなサポート体制、仕組みづくりを進めていく予定です。

【サービス概要】

サービス名：オンラインアシスタントサービス URAKATA

https://urakata.lishinc.co.jp/

提供開始：2024年7月

サービス内容：オンラインアシスタント（秘書・経理・労務・総務・採用・営業事務・Web業務・事務など）

特長：リモート完結、柔軟な稼働時間、幅広い業務対応

【会社概要】

会社名：LISH株式会社

所在地：東京都新宿区新宿1丁目36番2号 新宿第七葉山ビル3階

代表者：代表取締役 吉田 和史

設立：2019年4月

事業内容：デジタルマーケティング事業、店舗事業、バックオフィス代行事業

URL：https://lishinc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

LISH株式会社 PR担当

E-mail：pr@lishinc.com