11/21（金）に交流イベント３.『NPO×企業×社会変革』を開催します！

【交流事業３.】

『NPO×企業×社会変革』～ 一杯のコーヒーから社会のよりよい変え方を考えよう！～



(ハート) いつもの一杯から、未来は変えられる！(ハート)

毎日のように飲んでいるコーヒー。その一杯の裏側には、生産地の暮らしや、公正な取引のあり方、そして私たちの街の環境やゴミの問題まで、じつはたくさんの物語がつながっています。

今回の交流イベントでは、環境・貧困・教育・障がい者雇用といった社会課題に向き合い、"やさしいコーヒーの循環"をつくってきたコーヒーハンターと学生をお招きします。

さらに、いま注目されている"コーヒーかすの活用(アップサイクル)”についても、「飲んだあとのコーヒーが、もう一度、社会をよくする資源になる」という新たな取り組みを紹介します。

一人ひとりの小さな選択が、地球のどこかの誰かを支え、私たちの暮らしそのものをアップデートする力になる。好きだからこそ、変えていける。

── そんな気づきと出会いが生まれる時間をご一緒に！



◆日時：2025年11月21日(金) 18:00～21:00

◆会場：新宿NPO協働推進センター 501会議室

◆参加費：無料



◆登壇団体/登壇者

《サステイナブルコーヒー 基調講演》

○株式会社ミカフェート 代表取締役社長

一般社団法人日本サステイナブルコーヒー協会 理事長

Jose. 川島 良彰 氏



《"サステイナブルコーヒー x まちづくり"事例紹介》

○明治大学情報コミュニケーション学部 島田剛ゼミ4年 神保町コーヒープロジェクト

奥富 康太 氏



《"コーヒー残滓 x 発酵" 事例紹介》

○株式会社ソーイ 代表取締役社長

石垣 哲治 氏



◆対象：

・"サステイナブルコーヒー"、"コーヒー残渣の食品化"について知りたい方。

・"SDGsの具体的な活きた取組み"について知りたい方。

・登壇団体との連携・共創に興味をお持ちのNPOや企業の方。

・"一杯のコーヒー"をつうじて社会をまずは1ミリ動かしたいと考える一般の方。



◆定員：会場参加20名 オンライン参加（Zoom）40名

◆申込み

○会場参加の方

https://docs.google.com/forms/d/1Lqf4gbv-4kJgzlFn0m0Nw766WmNezJXZFoFDtTRuXuo/edit



○オンライン参加の方

https://peatix.com/event/4663174



◆お問い合わせ：新宿NPO協働推進センター

TEL：03-5386-1315

FAX：03-5386-1318

E-mail：hiroba@s-nponet.net

HP:https://snponet.net/

≪SNSアカウント≫

●faccebook:：https://www.facebook.com/shinjuku.npo.center/

●X（旧Twitter）：https://x.com/s_NPOcenter

●Instagram：https://www.instagram.com/npo_kyogi/

●note：https://note.com/s_npocenter



