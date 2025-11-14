11/21（金）に交流イベント３.『NPO×企業×社会変革』を開催します！
まだ間に合います。ぜひともご参加を！
【交流事業３.】
『NPO×企業×社会変革』～ 一杯のコーヒーから社会のよりよい変え方を考えよう！～
(ハート) いつもの一杯から、未来は変えられる！(ハート)
毎日のように飲んでいるコーヒー。その一杯の裏側には、生産地の暮らしや、公正な取引のあり方、そして私たちの街の環境やゴミの問題まで、じつはたくさんの物語がつながっています。
今回の交流イベントでは、環境・貧困・教育・障がい者雇用といった社会課題に向き合い、"やさしいコーヒーの循環"をつくってきたコーヒーハンターと学生をお招きします。
さらに、いま注目されている"コーヒーかすの活用(アップサイクル)”についても、「飲んだあとのコーヒーが、もう一度、社会をよくする資源になる」という新たな取り組みを紹介します。
一人ひとりの小さな選択が、地球のどこかの誰かを支え、私たちの暮らしそのものをアップデートする力になる。好きだからこそ、変えていける。
── そんな気づきと出会いが生まれる時間をご一緒に！
◆日時：2025年11月21日(金) 18:00～21:00
◆会場：新宿NPO協働推進センター 501会議室
◆参加費：無料
◆登壇団体/登壇者
《サステイナブルコーヒー 基調講演》
○株式会社ミカフェート 代表取締役社長
一般社団法人日本サステイナブルコーヒー協会 理事長
Jose. 川島 良彰 氏
《"サステイナブルコーヒー x まちづくり"事例紹介》
○明治大学情報コミュニケーション学部 島田剛ゼミ4年 神保町コーヒープロジェクト
奥富 康太 氏
《"コーヒー残滓 x 発酵" 事例紹介》
○株式会社ソーイ 代表取締役社長
石垣 哲治 氏
◆対象：
・"サステイナブルコーヒー"、"コーヒー残渣の食品化"について知りたい方。
・"SDGsの具体的な活きた取組み"について知りたい方。
・登壇団体との連携・共創に興味をお持ちのNPOや企業の方。
・"一杯のコーヒー"をつうじて社会をまずは1ミリ動かしたいと考える一般の方。
◆定員：会場参加20名 オンライン参加（Zoom）40名
◆申込み
○会場参加の方
https://docs.google.com/forms/d/1Lqf4gbv-4kJgzlFn0m0Nw766WmNezJXZFoFDtTRuXuo/edit
○オンライン参加の方
https://peatix.com/event/4663174
◆お問い合わせ：新宿NPO協働推進センター
TEL：03-5386-1315
FAX：03-5386-1318
E-mail：hiroba@s-nponet.net
HP:https://snponet.net/
≪SNSアカウント≫
●faccebook:：https://www.facebook.com/shinjuku.npo.center/
●X（旧Twitter）：https://x.com/s_NPOcenter
●Instagram：https://www.instagram.com/npo_kyogi/
●note：https://note.com/s_npocenter
