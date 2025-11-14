【お得な福袋】アップルパイが最大4個あたる！RINGO「HAPPY BOX 2026」2種類を販売
株式会社BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：山田純平）が運営する焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」は、今年も感謝の気持ちを込めた福袋「HAPPY BOX 2026」を販売。2025年11月15日（土）より一部店舗にて予約受付を開始し、2025年12月26日（金）からは全国の常設店舗にて通常販売いたします。
アップルパイが最大で4個あたる“おみくじ”付き！
縁起の良い「赤」で福を招く、RINGOオリジナルニットバッグのセットも
今年もご愛顧いただいた皆様へ感謝の気持ちを込めて、福袋「HAPPY BOX」をご用意いたしました。最大でアップルパイ約4個分お得になる福袋です。スタンダードセットの内容は「焼きたてカスタードアップルパイ」と「できたてミルフィーユ」がそれぞれ2個ずつ入った4個BOX。また、最大でアップルパイが4個あたる「おみくじ」1回分がついています。
※おみくじの引き換えは、2026年1月10日（土）以降となります
さらに今年は、RINGOオリジナルのニットバッグがセットになった「HAPPY BOX 2026 オリジナルグッズセット」も登場。RINGOのBOXにもあしらっている、箱詰めされたりんごをイメージしたデザインのニットバッグです。RINGOの赤いカラーは、ファッションのアクセントにも。お買い物やおでかけのバッグにぜひご利用ください。
焼きたてカスタードアップルパイが最大4個あたる！「おみくじ」について
「HAPPY BOX 2026」のご購入で「焼きたてカスタードアップルパイ」があたる“おみくじ”を1回お引きいただけます。1～4個までランダムであたる、運だめしおみくじです。
■引き換え期間：2026年1月10日（土）～2026年3月31日（火）まで
商品概要
●HAPPY BOX 2026 オリジナルグッズセット
価格：3,500円（税込）/ 個
内容：焼きたてカスタードアップルパイ ×2個、できたてミルフィーユ ×2個、おみくじ ×1回、RINGOオリジナルニットバッグ ×1個
●HAPPY BOX 2026 スタンダードセット
価格：2,026円（税込）/ 個
内容：焼きたてカスタードアップルパイ ×2個、できたてミルフィーユ ×2個、おみくじ ×1回
予約販売期間について
＜予約対象商品＞
・HAPPY BOX 2026 オリジナルグッズセット
＜予約受付/受け取り可能店舗＞
天神地下街店、ルミネ大宮店、仙台駅店、東武船橋店、ekie広島店、ららぽーと豊洲３店、ルクア大阪店
＜予約販売期間＞
2025年11月15日（土）～2025年11月30日（日）
＜受け取り期間＞
2025年12月26日（金）～2026年1月12日（月）
＜注意事項＞
※「HAPPY BOX 2026 スタンダードセット」の予約販売はございません。
※ご予約いただいた店舗のみで、お受け取りが可能となります。お申し込み後は受け取り店舗の変更や、予約内容の変更はできかねます。
通常販売期間について
＜対象商品＞
・HAPPY BOX 2026 スタンダードセット
・HAPPY BOX 2026 オリジナルグッズセット
＜販売店舗＞
「RINGO」全国の店舗
＜通常販売期間＞
2025年12月26日（金）～2026年1月12日（月）※なくなり次第終了
＜注意事項＞
※「HAPPY BOX 2026 オリジナルグッズセット」は、予約数に達した場合、通常販売を開始した時点で品切れの可能性がございます。
焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」とは
焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」は、工房一体型をコンセプトに、店舗で焼き上げたできたてのアップルパイをご提供しています。ブランドの根幹である商品の「原材料へのこだわり」「手間を惜しまない」「フレッシュな美味しさ」そのひとつひとつに思いを込め、究極の美味しさを追求いたします。
会社概要
・名 称：株式会社BAKE（べイク） 英語表記：BAKE INC.
・創 業：2013年4月
・代表者：代表取締役社長 CEO 山田純平
・所在地：〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F
・企業情報：https://bake-jp.com/
・事業内容：
1）菓子の製造・販売
2）ECサイト「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/)」の運営
3）WEBメディア「THE BAKE MAGAZINE(https://bake-jp.com/magazine/)」「CAKE.TOKYO(https://cake.tokyo/)」 の運営
・展開する8つの菓子ブランド
1）北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」（https://cheesetart.com）
2）シュークリーム専門店「クロッカンシュー ザクザク」（http://zakuzaku.co.jp）
3）焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」（http://ringo-applepie.com）
4）バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」（https://buttersand.com）
5）バター和菓子専門店「八 by PRESS BUTTER SAND」（https://hachi.buttersand.com）
6）架空のパティスリー「しろいし洋菓子店」 (https://shiroishi-yougashiten.com/)
7）ナッツ菓子専門店「caica」（https://caica-nuts.com/）
8）米菓の新境地「トーキョー煎餅」（https://senbei.tokyo/）