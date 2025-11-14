グローバル・ブレインのアクセラレータープログラム『XLIMIT』4th Batchの採択企業5社を決定

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）は、次世代を担う起業家を支援するためのアクセラレータープログラム『XLIMIT（クロスリミット）』の4th Batch採択企業5社を決定いたしました。

『XLIMIT』は、運用資産総額3,800億円を超え、投資総数1,200件以上の実績を持つグローバル・ブレインが提供する、シリーズA未満のスタートアップ支援を目的としたアクセラレータープログラムです。3rd Batchは2024年10月に開始し、各種プログラムを実施したのち2025年1月にDemo Dayを終了しました。

https://note.com/globalbrain/n/n417fba553aca

2025年10月6日には4th Batchのマッチングデイを実施し、採択企業とメンターのマッチングが完了しています。これまでの成功実績を基に、採択企業には資金面での支援に加え、法務・財務・テック・プロダクトグロース・採用・PR・知財などの幅広い分野に精通したスペシャリストや、現役で活躍するベンチャーキャピタリストから支援を行ってまいります。

■『XLIMIT』 4th Batch 採択企業5社（五十音順）

1. 株式会社iiba（イイバ）

https://corporate.iiba.space/

子育て世代向けのスポット情報を集めた地図アプリ『iiba』を提供

2. 株式会社Conoris Technologies（コノリス・テクノロジーズ）

https://www.conoris.jp/

ベンダーリスクマネジメントサービス『Conoris』シリーズを主軸に大企業向けのセキュリティ審査・運用管理サービスを提供

3. ThePlato Inc.（ザ・プレイト）

https://tiro.ooo/ja/

リアルタイム翻訳・要約を行うAI議事録ツール『Tiro』を提供。高精度な日本語処理と英日翻訳にも対応可能

4. Zaimo株式会社（ザイモ）

https://lp.zaimo.ai/

誰でも簡単に事業計画の作成や予実管理ができる経営管理AIエージェント『Zaimo.ai』を開発・提供

5. 株式会社Singular Perturbations（シンギュラー・パーチューベイションズ）

https://www.singular-perturbations.com/

犯罪・事故の発生を予測するAI『Crime Nabi（クライムナビ）』を開発・提供

■『XLIMIT』 4th Batchについて

プログラム実施期間 : 2025年10月6日～2026年1月

Demo Day：2026年1月開催予定

Web：https://xlimit.globalbrains.com

X：https://twitter.com/gb_XLIMIT

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100083871687815

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com

■XLIMITに関するお問い合わせ先

XLIMIT事務局（グローバル・ブレイン株式会社内）

E-mail: xlimit@globalbrains.com

URL: https://xlimit.globalbrains.com