【Amazonランキング5冠達成】特許出願中の覚醒型マルチビタミン※「VALX CHARGE」が堂々の第1位スタート！

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、2025年11月5日(水)に発売した新商品「VALX CHARGE（バルクス チャージ）」が、Amazonの人気度/新着ランキングにおいて第1位を獲得したことをお知らせいたします。

本商品は“覚醒型マルチビタミン”※という新カテゴリーとして、発売直後から想像以上の反響をいただいております。

多くの方が商品を手に取ってくださり、Amazon人気度ランキング（ジャンル：ドラッグストア）/新着ランキング（ジャンル：ドラッグストア/栄養補助食品/ビタミンサプリメント/マルチビタミンサプリメント）で第1位を獲得、5冠を達成することができました。

VALX CHARGEは、ビタミン・ミネラルに加え「花椒」「カフェイン」「マンギフェリン」の3成分が段階的に作用する、“3STEPチャージ設計”が特長で、特許出願中の独自配合を採用しています。

＜VALX CHARGE 3STEP＞

STEP1｜花椒パウダー（60mg）：ピリッとした刺激で、気分をリフレッシュ。

STEP2｜カフェイン（40mg）：シャキッとしたい時の、定番サポート成分。

STEP3｜マンギフェリン（22mg）：継続的に取り組みたいあなたを支える、注目の成分。

「朝の始まり」「トレーニング前」「会議やプレゼン前」など、日々のパフォーマンスを引き出したい方におすすめのサプリメントです。

さらに、注目の成分「マンギフェリン」はマンゴーの葉などに含まれる天然ポリフェノールの一種で、カフェインとの相性が良く、脳の活性化や集中力の維持をサポートする成分として注目されています。

一時的な勢いだけでなく、日々のコンディションを整え、前向きな毎日を支える成分です。

11月16日(日)まで限定特別価格で販売中ですので、ぜひこの機会にお試しください。

※覚醒という言葉は爽快感・リフレッシュ感を比喩的に表したものであり、覚醒作用を示すものではありません。

【監修・共同開発 山本義徳氏からのコメント】

仕事の高みを目指すビジネスパーソン、学業で輝かしい成果を求める学生、そして日々の家事や育児に奮闘するすべての方々へ。VALXが自信をもって開発したVALX CHARGEは、あなたのパフォーマンスを支える新しいパートナーです。

是非お試しください。

【商品概要】

商品名：VALX CHARGE（バルクス チャージ）

内容量：90粒（30日分）

目安摂取量：1日3粒／水またはぬるま湯でお召し上がりください

商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQBWHDWR

※Amazon公式ショップでの販売価格

※全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）でも順次販売

※カフェインに敏感な方は就寝前の摂取をお控えください。

今後もVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数77万人を超え、SNS総登録者数は154万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3F

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/