【数量限定】毛穴に居座る汚れを“狙い撃つ“角栓クラッシュ洗顔！毛穴ケアブランド『suisai』から、初の部分用洗顔料「スイサイ ビューティクリア ポイント ポア ポリッシャー」が登場！

　カネボウ化粧品の洗顔専門ブランド「suisai（スイサイ）」は、気になる部分の居座る毛穴汚れを狙い撃ちして除去し、つるつる・ピカピカに洗い上げる部分用洗顔料「スイサイ ビューティクリア ポイント ポア ポリッシャー」を2025年11月15日（土）より数量限定で発売いたします。



毛穴ケアsuisai初の部分用洗顔料「スイサイ ビューティクリア ポイント ポア ポリッシャー」！


　「suisai（スイサイ）」は、今年誕生20周年を迎えるカネボウ化粧品の洗顔専門ブランドです。ブランドを代表する酵素*¹洗顔料「パウダーウォッシュ」シリーズをはじめ、毛穴汚れ悩みに対応する商品を多数ラインナップしており、毛穴ケア洗顔料（セルフ＋カウンセリング品）市場において売上No.1*²を獲得しています。


　そして今回、“毛穴ケアブランド”として多くの皆さまから親しまれているsuisaiから、初となる部分用洗顔料「スイサイ ビューティクリア ポイント ポア ポリッシャー」が誕生しました。



　「スイサイ ビューティクリア ポイント ポア ポリッシャー」は、毛穴に居座る角栓や黒ずみなどの汚れを狙い撃ちして集中ケアする、部分用のジェル洗顔料です。肌の上で毛穴よりも小さいサイズに崩壊する「クラッシュパウダー」*³や、角栓崩壊する「角栓クリア成分（トロメタミン）」*⁴、「炭cp」*⁵を配合したジェルが毛穴汚れに密着。角栓・毛穴の黒ずみ汚れを崩壊しながら掻き出し、すっきりとオフします。さらに、保湿成分「アクアモイスチャー成分」*⁶配合。つるつる・ピカピカな明るい素肌へと洗い上げます。


　みずみずしく心地よい使用感で、泡立て不要の密着ジェルが毛穴汚れを狙った集中毛穴ケアが叶います。浄化感のあるアクアグリーンフローラルの香りです。



商品概要


【数量限定】


気になる部分の居座る毛穴汚れを狙い撃つ


角栓クラッシュ洗顔



「スイサイ　ビューティクリア ポイント　ポア　ポリッシャー」


＜部分用洗顔料＞　30ｇ




＜商品特長＞


鼻や眉間、額、あごなど、居座る角栓・黒ずみ汚れに！


狙い撃ちして集中ケアする、角栓クラッシュ洗顔




●毛穴に居座る角栓・黒ずみ汚れを狙い撃ちして集中ケアする、部分用洗顔料です。


●角栓・毛穴の黒ずみ汚れを崩壊しながら掻き出してすっきりオフ。


つるつる・ピカピカな明るい素肌に洗い上げます。


●洗浄成分「クラッシュパウダー」*³、「角栓クリア成分（トロメタミン）」*⁴、「炭cp」*⁵配合。


●保湿成分「アクアモイスチャー成分」*⁶配合。


●週2～3回を目安に、朝夜どちらでもお使いいただけます。


●浄化感のあるアクアグリーンフローラルの香り。




毛穴に居座る角栓・黒ずみ汚れ“狙い撃ち”設計


■3種の洗浄成分配合





■居座る毛穴汚れを掻き出してすっきりオフ


洗浄成分「クラッシュパウダー」*³「角栓クリア成分（トロメタミン）」*⁴「炭cp」*⁵を配合した密着ジェルが、居座る角栓・黒ずみなどの汚れを崩壊しながら掻き出してすっきりオフします。




使用方法


泡立たないタイプの洗顔料です。集中ケアとして週2～3回を目安に洗顔のあとにご使用ください。


朝夜どちらでもお使いいただけます。



●顔が軽くぬれている状態で、適量（直径約2cm）を手にとり、鼻や眉間、額、あごなどの毛穴汚れが気になる部分にのせます。


●くるくると円を描くようにしっかりとなじませたあと、水またはぬるま湯でよくすすいでください。


（1か所あたり30秒が目安です）




suisaiの洗顔シリーズで“つるすべ肌”へ！


今年9月に新発売した練り酵素洗顔※「スイサイ ビューティクリア ペーストウォッシュ」や、suisaiのロングセラーアイテムである酵素*¹洗顔パウダー「スイサイ　ビューティクリア　パウダーウォッシュ」シリーズと合わせて、シーンや肌状態による使い分けもおすすめです。


※酵素洗顔：酵素(洗浄成分)配合の洗顔料のこと


*¹ 洗浄成分





【デイリーケアとして】


スイサイ ビューティクリア ペーストウォッシュ


＜洗顔料＞　120ｇ


洗浄成分と保湿成分をじっくりと丁寧に練り込む「練り上げ製法」を採用した、ペースト状の洗顔料です。


https://www.kanebo-cosmetics.jp/suisai/products/paste_wash/





【リッチケアとして】


スイサイ　ビューティクリア　パウダーウォッシュ　シリーズ（全5種）


＜洗顔料＞　各0.4ｇ×32個入


毛穴汚れや古い角質などによるくすみ、ざらつきといった美しさを邪魔する“肌ノイズ”をケアして透明感のあるつるすべ肌へと洗い上げる、個包装タイプの酵素*¹洗顔パウダーです。肌悩みで選べる全5種をラインナップ。


*¹　洗浄成分


https://www.kanebo-cosmetics.jp/suisai/products/powder_wash_n/



（左から）：スイサイ ビューティクリア 「ブラック パウダーウォッシュ」「グリーン パウダーウォッシュ」「パウダーウォッシュN」「ピンク パウダーウォッシュ」「ゴールド パウダーウォッシュ」


「suisai（スイサイ）」 ブランド概要


　2005年に誕生、今年20周年を迎えるカネボウ化粧品の洗顔専門ブランドです。カネボウ化粧品60年以上の酵素研究の知見を基に、洗浄成分である酵素の力を余すことなく発揮させるための独自開発技術を採用した主力アイテムの酵素*¹洗顔料「パウダーウォッシュ」シリーズをはじめ、毛穴汚れ悩みに対応する商品を多数ラインナップするsuisaiシリーズは、毛穴ケア洗顔料（セルフ＋カウンセリング品）市場売上No.1*²を誇ります。2025年からは、美肌の見た目に影響する、毛穴の黒ずみ汚れ、古い角質などによるくすみ・ざらつきなどを「肌ノイズ」と称し、「肌ノイズをミュートせよ。」をキャッチコピーとしたプロモーションを展開しています。


公式HP：https://www.kanebo-cosmetics.jp/suisai/　



