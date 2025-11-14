【ウェビナー】12/16（火）AIを使った新しいイベントの作り方～AI翻訳で実現する共創の未来～

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2025年12月16日（火）『AIを使った新しいイベントの作り方～AI翻訳で実現する共創の未来～』セミナーを開催します。

申し込む :https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/4229555

日 時：2025年12月16日（火） 15：00～16：00

会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）

参加費：無料

定 員：50名

対 象：・AI翻訳システムについて検討中の方

・翻訳・通訳に関する利用やコストにお悩みの方

・AI翻訳の最新動向を知りたい方

主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

共 催：Wordly, Inc.、三井情報株式会社

参加方法：https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/4229555

＜内容＞

グローバル化が進み、「言語の壁」を感じる機会が増えてはいても、その対応に苦慮されている方は多くいらっしゃるかと思います。また、AI翻訳への注目度が高まっている中、実際にビジネスの現場でどの製品をどのように活用すればよいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。



本セミナーでは、世界60か国で2,000社以上が導入し400万人以上のユーザーが利用している、AIリアルタイム翻訳「Wordly」について、実演を交えて特徴や使いこなし、Wordlyを利用することで実現できる未来について、製品メーカー・国内総代理店・当社の営業担当者3名にてご紹介します。

＞＞詳細・お申込み

https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/4229555