11月14日（金）より「Ｖキセカエ」に「ラブライブ！シリーズ」が登場 第1弾は『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

CCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則）は、Vポイントアプリの「モバイルVカード」を好きなデザインに着せかえできる「Vキセカエ」（https://ip.tsite.jp/guide）において、人気メディアミックス作品「ラブライブ！シリーズ」の販売を2025年11月14日（金）より順次開始いたします。

「ラブライブ！シリーズ」とは、学校で活動するアイドル"スクールアイドル"を通して、女子高校生が夢を叶えていく姿を描くプロジェクトです。2010年に最初のプロジェクト「ラブライブ！」がはじまって以来、数多くのシリーズ作品を展開。TVアニメや、キャストによるライブイベントなど、「みんなで叶える物語」をテーマにさまざまな活動をしています。

Vキセカエ第1弾は、『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』に登場する8人のスクールアイドルを一人ひとり使用したデザイン全8種を、2025年11月14日（金）から2028年10月31日（火）まで期間限定で販売いたします。今後、「ラブライブ！シリーズ」より、全5作品50種類の展開を予定しています。

CCCMKホールディングスは、これからもさまざまなVのサービスを通じて、幅広い世代の皆さまに心躍るような体験をお届けし、日常に輝きを添えてまいります。そしてVポイントが日本全国の皆さまに愛される存在になることを目指してまいります。

＜Vキセカエ『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』デザイン概要＞

・販売開始日：2025年11月14日（金）10：00～

・販売サイト：https://ip.tsite.jp/list/lineup/lovelive

・価格：165円（税込）

・販売商品：全8種類

（1）日野下 花帆 （2）村野 さやか （3）大沢 瑠璃乃 （4）百生 吟子

（5）徒町 小鈴 （6）安養寺 姫芽 （7）セラス・柳田・リリエンフェルト （8）桂城 泉

日野下 花帆村野 さやか大沢 瑠璃乃百生 吟子徒町 小鈴安養寺 姫芽セラス・柳田・リリエンフェルト桂城 泉

今後、以下のシリーズの展開も予定しております。

第2弾：ラブライブ！スーパースター!!

第3弾：ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

第4弾：ラブライブ！サンシャイン!!

第5弾：ラブライブ！

■「ラブライブ！シリーズ」とは

学校で活動するアイドル・"スクールアイドル"を通して、女子高校生が夢を叶えていく姿を描くプロジェクト。

2010年に最初のプロジェクト「ラブライブ！」がはじまって以来、数多くのシリーズ作品を展開中。

TVアニメや、キャストによるライブイベントなど、「みんなで叶える物語」をテーマに様々な活動をしています。

ラブライブシリーズ：https://www.lovelive-anime.jp/

■「Vキセカエ」とは

「Vキセカエ」は、「Vポイントアプリを開くたびに『好き』に会える」をコンセプトに、ユーザーが「モバイルVカード」のデザインを豊富なラインナップから自由に選んで、自分の「好き」に合わせたデザインにカスタマイズすることで、ワクワク心躍るポイント体験を楽しむことができるサービスです。デザインは1種類あたり165円（税込）※で、貯めているVポイントやクレジットカードを使って、お一人さま何種類でも購入いただくことができます。なお、ご購入手段は順次拡大を予定しています。

Vキセカエサービスガイド：https://ip.tsite.jp/guide

※ 今後サービス拡充や限定デザインにより、商品価格は変更する可能性があります

(C)2013 PL! (C)2017 PL!S (C)2022 PL!N (C)2024 PL!SP (C)PL!HS