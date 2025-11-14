Instagram400万超フォロワーの田中達也からのギフト！クリスマスに贈りたいポストカードブック『サンタクリーム』11/14発売！

株式会社白泉社『サンタクリーム』（田中達也/著 白泉社）書影

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『サンタクリーム』（田中達也）MOE BOOKSより11/14（金）発売。

ギフトにおすすめ！うつくしくユーモラスなクリスマスシーンが詰まった写真集のようなポストカードブック

ミニチュア写真が人気の田中達也が贈る、24枚のクリスマスカード集。

クリスマスとサンタクロースをテーマにした緻密に作り上げられた「見立て」写真と、ユーモアあふれるタイトルの言葉が、贈られた人を笑顔にします。

カードを使用しても、本の形が崩れない美しいデザインは、贈り物にぴったりです

【書誌事項】

■著者名： 田中達也

■ISBNコード：9784592107255

■シリーズ名：マルチメディア商品

■価格：2420円（本体2200円＋税10%）

■発売日：2025.11.14

【著者プロフィール】

田中達也

ミニチュア写真家・見立て作家。1981年熊本生まれ。2011年からミニチュアの視点で日常にある物を別の物に見立てた作品をインターネットで発表、Instagramのフォロワーは400万人を越える。絵本に『おすしが ふくを かいにきた』『おすしが あるひ たびにでた』（白泉社）などがある。

【HP】https://miniature-calendar.com/(https://miniature-calendar.com/)

【You tube】@TatsuyaTanakaMiniatureLife(https://www.youtube.com/@TatsuyaTanakaMiniatureLife)

【Instagram】@tanaka_tatsuya(https://www.instagram.com/tanaka_tatsuya)

【facebook】https://www.facebook.com/miniaturecalendar(https://www.facebook.com/miniaturecalendar)

【X】@tanaka_tatsuya(https://x.com/tanaka_tatsuya)

