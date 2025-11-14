【DMMオンラインサロン】流通総額及びアクティブ会員数において4年連続シェアNo.1獲得！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が展開する「DMMオンラインサロン」（https://lounge.dmm.com/ ）は、2021年度から2024年度にかけて、流通総額及びアクティブ会員において4年連続オンラインサロン総合プラットフォーム市場シェアNo.1を獲得いたしました。



「DMMオンラインサロン」サービスページ：https://lounge.dmm.com/

※デロイトトーマツミック経済研究所調べ「オンラインサロン総合プラットフォーム市場の動向」（ミックITリポート2025年10月号https://mic-r.co.jp/micit/2025/）同社の定義では、「オンラインサロン」とは、サロンオーナーと会員が存在するクローズドな会員制コミュニティを指し、オーナーと会員(縦)+会員どうし(横)のコミュニケーション両方を行うことができるコミュニティのこと。「総合」とは運営サロンの数が特定のジャンル・カテゴリで51%以上の偏りがない、「プラットフォーム」とは複数のサロンの比較検討ができ入会可能なホームページを設けていることと定義されている。

◼︎2021年度から2024年度にかけて流通総額のシェアは10％以上拡大し約60億円に

この度「DMMオンラインサロン」は、「ミックITリポート2025年10月号（https://mic-r.co.jp/micit/2025/）」において、2024年度のオンラインサロン総合プラットフォーム市場の流通総額で6,000百万円（シェア61.9%）を記録し、4年連続シェアNo.1を獲得しました。

DMMオンラインサロンはこれまで4,000以上の豊富なサロン、累計100万人以上の会員数を誇る国内最大級の「学べる・楽しめる」会員制コミュニティサービスです。2021年にも流通総額・プラットフォーム会員数・利用者満足度でNo.1を獲得しており（https://dmm-corp.com/press/service/997/）、2023年にも同市場において流通総額・会員数・サロン数でシェアNo.1を獲得しています。（https://dmm-corp.com/press/service/3246/）

2021年度の流通総額シェア51.4%から3年間で10%以上シェアを拡大した結果、このたびの2024年度の実績をもって、2021年度から2024年度にかけて4年連続で流通総額シェアNo.1を達成いたしました。

近年は個人向けオンラインサロンプラットフォームサービスの提供に留まらず、「DMMオンラインサロン for Business」という企業向けコミュニティの販売や、イベント機能の開発など、新たな事業展開を進めています。今後もオンラインサロン市場を一層盛り上げるとともに、コミュニティを通じた人と人とのつながりを育み、豊かな未来の創出に努めてまいります。

◼︎流通総額及びアクティブ会員数シェアNo.1獲得記念！サロン開設申し込み特別キャンペーン

「オンラインサロン総合プラットフォーム市場の動向」 (デロイトトーマツミック経済研究所ミックITリポート2025年10月号)にて流通総額・アクティブ会員数で1位を獲得した記念に、2025年11月14日（金）～2025年12月31日（水）の期間内にDMMオンラインサロンの開設お申し込みをされた方の中から抽選で20名様に、DMMの様々なサービスで利用できる「DMMポイント」5,000円分をプレゼントするキャンペーンを開催いたします。

【キャンペーン期間】

2025年11月14日（金）00:00 ～ 2025年12月31日（水） 23:59

シェアNo.1記念！開設申し込み特別キャンペーン詳細サイト：

https://note.lounge.dmm.com/n/ncfdf6bad183c

【応募・当選資格について】

上記で記載するキャンペーン期間内に、下記の条件を全て満たしている方が対象です。

1. オンラインサロン開設お申し込みフォームのキャンペーン参加確認に同意している

2. オンラインサロン開設お申し込みフォームのメールアドレス入力欄にDMMアカウント作成済みメールアドレスを入力している。

3. キャンペーン期間中、オンラインサロン開設お申し込みフォームから申し込みが完了している。

【当選発表】

2026年1月中旬以降、ポイント付与対象者様宛にご連絡いたします。

ご連絡は、当フォームにご入力いただいたメールアドレス宛にポイント付与のご連絡をいたします。

※ポイントの有効期限は付与日の翌月末までです。

■DMMオンラインサロンについて

オンラインレッスンやファンクラブの新しいカタチを目指して提供している、日本最大級の「学べる・楽しめる」会員制コミュニティサービスです。憧れの著名人や共感しあえる仲間のいるサロンなどで、密なコミュニケーションをとることができます。スキルや知識を身につけたい、同じ趣味を仲間と共有したい、新しい何かに挑戦したい、といった会員ニーズに応じて、これまでに4,000以上の多彩なオンラインサロンを提供しています。2025年2月時点での会員数は、累計100万人以上に上ります。

・DMMオンラインサロン 公式サイト：https://lounge.dmm.com/

・DMMオンラインサロン 公式X：https://x.com/DMM_onlinesalon

・オウンドメディア CANARY：https://lounge.dmm.com/canary/

・お問い合わせ（よくある質問）：https://support.dmm.com/lounge

・DMMオンラインサロン企業向けサイト：https://lp.lounge.dmm.com/corporation

■合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

・企業サイト：https://dmm-corp.com/

・プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

・公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/