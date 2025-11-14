製造業向けのベトナム工業団地投資セミナーを開催

日鉄物産株式会社

日鉄物産株式会社（以下、「当社」）は、11月26日(水)にホテルニューオータニ東京にて、オンラインと会場参加を組み合わせたハイブリッド型のベトナム投資セミナーを開催します。本セミナーは、当社と販売代理店契約を締結しているベトナム北部最大手の工業団地事業者である株式会社VIGLACERAコーポレーション（以下、「ヴィグラセラ社」）と共同で主催いたします。



ヴィグラセラ社は、ベトナム北中部で16カ所、約4,500haの工業団地を開発しており、直近では多くの日系企業が進出するフンイエン省で新工業団地設立を発表しています。

当社は、タイ、ベトナム、メキシコの3カ国において、35年にわたり工業団地の開発や販売を行っており、日系企業向けの工業団地販売を強化したいヴィグラセラ社と、ベトナムでの事業拡大の方針が一致し、2025年3月に販売代理店契約を締結。ヴィグラセラ社との協業を通じ、ベトナムでの事業拡大を図っています。

本セミナーでは、共催のみずほ銀行、清水建設、パーソルベトナムによる講演も予定されており、工業団地情報のみならず、ベトナム経済概況、建築、雇用など、多角的にベトナム進出に必要な情報を提供いたします。



■概要

セミナー名 ： ～製造業のベトナム進出に対してトータルソリューションを提供～ベトナム北部ヴィグラセラ工業団地投資セミナー

会期 ： 2025年11月26日(水)

時間 ： 14：00～16：50(プログラムの変更に伴い、終了時間が変更となる可能性がございます)

場所 ： ホテルニューオータニ東京 ガーデンコート5階 アリエスの間(会場＋オンライン参加のハイブリッド型セミナー)

主催 ： 株式会社VIGLACERAコーポレーション、日鉄物産株式会社

共催 ： 株式会社みずほ銀行、パーソルベトナム、清水建設株式会社

後援 ： 駐日ベトナム大使館、日本貿易振興機構

参加申込 ： (会場定員：100名/ウェブ定員：500名)

セミナー参加申込フォーム

■セミナー講演内容

日本貿易振興機構 ：ベトナム概況とビジネス動向

株式会社みずほ銀行：トランプ関税政策の影響と今後の見通し

清水建設株式会社 ：ベトナムにおける建設の留意点(プロジェクトを円滑に進めるためのポイント)

パーソルベトナム ：日系企業のためのベトナム雇用動向（成功する採用・定着のポイント）

日鉄物産株式会社 ：ベトナム最大手ヴィグラセラ工業団地と日鉄物産工業団地事業のご紹介