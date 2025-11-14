【GMK JAPAN】2025年の成婚実績が昨年比’’2倍’’に増加

株式会社GMK JAPAN

【国際結婚・日韓結婚サポートを行う「GMK JAPAN」（本社：東京都）は、2025年の成婚数が昨年比2倍に増加したことをお知らせいたします。



これに伴い、今回のリリースでは GMK JAPANが選ばれる理由 とともに、

実際にご成婚された女性会員さまへのインタビューを掲載いたします。

さらに本日より、期間限定の冬季イベント（特別価格） も開始いたしました。

■ 成婚数が2倍に増加。選ばれる理由は「少人数制」と「日韓専門サポート」

GMK JAPANでは、日韓婚に特化した伴走型サポートを行っております。

2025年に入り、成婚数は昨年比で2倍に増加。

背景には、以下の取り組みがあります。

＜GMK JAPANが人気を集める理由＞

１，通訳スタッフが全お見合いに同席し、言語の不安を低減

２，相談しやすい環境を重視した 少人数制 サポート

３，韓国側提携会社との連携による質の高い男性会員紹介

「安心して恋愛・結婚に進める」という口コミが広まり、今年はご入会者様も増えている状況です。

■ 成婚女性インタビュー

「遠距離でも安心できたのは、GMKのサポートがあったから」

今回インタビューにご協力いただいたのは、2025年にご成婚された日本人女性会員さま。

● 出会いのきっかけ

「韓国の方とのご縁に興味はありましたが、SNSやアプリは怖くて…。

安全な相談所で活動したいと思い、GMK JAPANに入会しました。」

初めてお見合いした際、現在のご主人について

「とても清潔感があって、背が高くて、かっこいい方だなと思いました」 と語ります。

● 交際～結婚まで

交際中は日本と韓国の遠距離。

文化の違いや言語への不安もありましたが、

「お見合い時にはGMKさんが通訳してくれたり、連絡先交換後も気持ちがすれ違いそうな時にサポートしてくれたので、お互いの理解が深まりました。」

デートを重ねるうちに、自然と “この人と一緒にいたい” という想いが強まり、結婚を決意。

結婚式後は韓国へ移住し、新婚生活をスタートされる予定です。

● GMK JAPANの魅力

「スタッフさんが本当に親身で、心細い時も支えてくれました。

国際結婚だからこそ、相談所選びが大事だと思います。」

と笑顔でお話しくださいました。

■ 冬季限定イベント：月額料金が“2ヶ月無料”に

成婚数増加を記念し、冬季限定で 月額料金2ヶ月無料キャンペーン を実施いたします。

▶ 月額料金が “2ヶ月分 無料”

（初めての方・今月ご入会の方限定）

活動を始めやすい特別プラン、初期費用を抑えてお試しが可能です。

通常通りの全サポートが対象

国際結婚に興味はあるけれど、

「一歩を踏み出すきっかけがほしい」という方におすすめの期間限定企画です。

この機会にぜひ、GMKにて素敵なご縁探しを始めてみませんか ？

※ご相談はオンライン・LINEから受け付けております。

興味をお持ちの方は、下記弊社HPよりお気軽にお問い合わせください

▶ インタビュー動画はこちら

https://youtu.be/ykea-pLzecg?si=BYREqrkgHHp0kH3d

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ykea-pLzecg ]

会社概要（株式会社GMK JAPANについて）

代表者：代表取締役 キム・ソンジン

所在地：東京都新宿区新宿5丁目8-14 新宿オービル3階

設立：2024年8月

事業内容：結婚相談所の運営

URL：https://www.gmkjapan.com/