¡Ø¡ô¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Î½÷²¦¡Ù»÷Ä»º»Ìé²Ã¤ÎºÇ¿·ºî¡ª¡Ö²èÌÌ±Û¤·¤Ë¤âÂÎ²¹¤È¼¾ÅÙ¤¬ÅÁ¤ï¤ëºîÉÊ¤Ë¡×
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO ²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë»÷Ä»º»Ìé²ÃºÇ¿·ÅÅ»ÒºîÉÊ¡Ö¤Õ¤ì¤¢¡¢¡×¡¦¡Ö¤Õ¤ê¤ë¡£¡×¤ò2ºýÆ±»þÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)KADOKAWA
2022Ç¯È¯Çä¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ØRibbon¡Ù¤Ï6ÅÙ¤Î½ÅÈÇ¡¢Â³¤¯2nd¼Ì¿¿½¸¡ØColon¡Ù¤â½ÅÈÇ¤ò½Å¤Í¡¢³ÚÅ·KoboÅÅ»Ò½ñÀÒAward¤Ç¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤ËAward»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡ÈÅÂÆ²Æþ¤ê¡É¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿»÷Ä»º»Ìé²Ã¡£
ÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸»Ô¾ì¤òÂç¤¤¯¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬º£²óÈ¯É½¤¹¤ë¿·ºîÅÅ»ÒºîÉÊ¡Ø¤Õ¤ì¤¢¡¢¡Ù¡Ø¤Õ¤ê¤ë¡Ù¡£
¤É¤Á¤é¤â´°Á´»£¤ê²¼¤í¤·¤Ë¤è¤ë130¥Úー¥¸Ä¶¤ÎÂç¥Ü¥ê¥åー¥àºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°áÁõ¡¦¹½À®¡¦¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥óÅù°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î°ÕÍßºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²èÌÌ±Û¤·¤Ë¤âÂÎ²¹¤È¼¾ÅÙ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¿¿²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤ä´À¡¢ÅÇÂ©¤¹¤éÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Èà½÷¤Î¡È¤¤¤Þ¡É¤ò¼Ì¤·¼è¤Ã¤¿¡¢ÞÕ¿È¤ÎºÇ¿·ºî¡£ÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥³¥ó¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¾×·â¤ò¤¼¤Ò¤½¤ÎÌÜ¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
½ñ»ï¥Çー¥¿
½ñÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄêÈÇ¡Û»÷Ä»º»Ìé²Ã¼Ì¿¿½¸ ¤Õ¤ì¤¢¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú³ÚÅ·Kobo¸ÂÄêÈÇ¡Û»÷Ä»º»Ìé²Ã¼Ì¿¿½¸ ¤Õ¤ê¤ë¡£
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§³Æ3,300±ß¡Ê10¡óÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡§2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÊÆ±»þÈ¯Çä¡Ë
È¯Çä¡¦È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡Ö¡ô¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥é¥Ó¥¢É÷¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤ºÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ÓÂç¥Ð¥º¥ê¡£¸½ºß¤ÏÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ç°ÛÎã¤Î¥»ー¥ë¥¹¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î½÷²¦¡×¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¶È¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌöÃæ¡£¸½ºß¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥°¥Ã¥º½¸¤á¡×¡£
¸ø¼°Twitter: @nitori_sayaka(https://x.com/nitori_sayaka)
¸ø¼°Instagram:@uw.sayaka(https://www.instagram.com/uw.sayaka/)