【11月13日（木）PIVOT出演】わずか5年で売上43億円増。停滞する住宅業界で「関西成長率No.1*」を達成した株式会社Gハウス、急成長を支えるその経営哲学を公開。

株式会社Gハウス（所在地：大阪府大阪市旭区、代表取締役社長：趙 晃啓）は、2025年11月13日（木）にYouTube登録者数360万人以上のビジネス映像メディア『PIVOT』に、代表取締役社長の趙晃啓が出演したことをお知らせいたします。「住宅業界への挑戦」をテーマに5年間で売上43億円増、関西エリアで売上成長率No.1*を達成した経営戦略について詳しく解説しています。

*株式会社住宅産業研究所 2023年度成長性・売上高伸率ランキング(21~23年度)に基づく

視聴URL：https://www.youtube.com/watch?v=Z9yV8wv9wx0

株式会社Gハウス 公式HP：https://g-house.osaka.jp/(https://g-house.osaka.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=YouTube_pivot)

「なぜ今、創業68年の工務店が急成長するのか」 PIVOT出演

現在、住宅業界は寡占化、資材・価格高騰、人材不足など、「三重苦・五重苦」とも言われる難局に直面しています 。住宅着工数は減少（2040年には61万戸予測）し、市場環境は厳しさを増すばかりです 。多くの企業が苦戦する停滞した市場の中で、なぜGハウスは「5年で売上43億円増」を記録し 、「売上成長率関西No.1*」 という圧倒的な成長を遂げられるのか。

YouTube登録者数360万人以上のビジネス映像メディア『PIVOT』が手掛けるコンテンツ「&questions」にて、株式会社Gハウス代表取締役社長の趙晃啓がその急成長の背景にある独自の経営哲学を熱く語ります。

本編では、「後戻りしない住宅選び」をテーマに3つのキーワードで深く掘り下げています。

【住宅業界が抱える矛盾】

「人生をアップデートするために家を買うのに、その後の暮らしや人生がアップデートされていない」趙晃啓が指摘する、住宅業界に根付く構造的な矛盾とは何か。現在の業界が抱える課題を浮き彫りにします。

【令和の時代に選ぶべき家とは】

「人生や暮らしをアップデートする」ために、令和の時代に本当に選ぶべき家とは。Gハウスが目指す「性能とデザイン性の両立」、そして「高品質な住宅の低価格提供」を叶えるための、独自のビジネスモデルに迫ります。

【工務店のロマンと野望】

Gハウスが掲げる理念『あらゆる人に、自由と、人生の豊かさを』。所得や国籍、年齢、性別に関わらず、誰もが高品質な住宅を持てる社会を目指す。その工務店としてのロマンと野望を熱く語ります。

Gハウスの快進撃の秘密に迫る本動画は、業界の未来や変革に興味がある全てのビジネスパーソンにとって必見の内容となっております。ぜひご覧ください。

■動画概要

番組名：PIVOT「&questions」

公開日：2025年11月13日（木）

テーマ：住宅業界への挑戦。創業68年の工務店が急成長を続ける理由

MC：佐々木 紀彦 氏

出演：株式会社Gハウス 代表取締役社長 趙 晃啓

視聴URL：https://www.youtube.com/watch?v=Z9yV8wv9wx0(https://www.youtube.com/watch?v=Z9yV8wv9wx0)

出演者

趙 晃啓

株式会社Gハウス/代表取締役社長

1988年生まれ。大学在学中に起業し、27歳で父親が経営するGハウスに入社。4年間の実務経験を経て代表取締役社長に就任。理念『あらゆる人に、自由と、人生の豊かさを』を実現すべく、年商1兆円を目指しています。

現在急成長につき、積極採用中

Gハウスでは、「業界の新常識」を共に創り出す仲間を募集しています。 大阪や奈良だけでなく、京都・兵庫エリアへも積極的に事業を拡大中です。

幅広く優秀な人材を集めるべく、住宅業界のご経験者に限らず、他業界からも積極的に採用しております。 ご興味をお持ちの方は、下記採用サイトよりエントリーを心よりお待ちしております。

Gハウス 採用サイト：https://g-house-recruit.com/(https://g-house-recruit.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=YouTube_pivot2)

株式会社Gハウスについて

株式会社Gハウスは、大阪・奈良を拠点に高性能な新築戸建住宅を中心とした住まいづくりを展開する工務店です。「人生を変える家。」をスローガンに、高気密高断熱・IoTといった機能性とデザイン性を両立させた提案と、誠実なサポートを通じて理想の住まいを提案。変化の激しい注文住宅市場において、過去5年間で売上は43億円増、年間950組の来場を記録し関西エリアで売上成長率No.1*を達成しました。

あらゆる人に、自由と、人生の豊かさを。

性別や国籍、職業、年収などにかかわらず、あらゆる人が安心・快適に過ごせる居場所を持つこと。時間やお金といった制約から解放され、人生をより自由に輝かせられること。そんな暮らしの豊かさを。その先にある社会の発展を。

次の世代に受けつないでいくために。

【会社概要】

企 業 名 ： 株式会社Gハウス

所 在 地 ： 〒535-0022 大阪府大阪市旭区新森2-23-12

代 表 者 ： 代表取締役社長 趙 晃啓

事業概要： 注文住宅、不動産業、外構、賃貸業

拠点 ： 豊中オフィス

〒561-0852 大阪府豊中市服部本町1-2-8

奈良オフィス

〒630-8244 奈良県奈良市三条町606-7 スクエア奈良三条1階

不動産・外構オフィス

〒535-0022 大阪府大阪市旭区新森6-3-25 エクセレント新森1階

Gハウス公式HP：https://g-house.osaka.jp/(https://g-house.osaka.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=YouTube_pivot)

Gハウス 採用サイト：https://g-house-recruit.com/(https://g-house-recruit.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=YouTube_pivot2)

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Ghouse-osaka

公式Instagram：https://www.instagram.com/ghouse_osaka/

【本件に関するお問い合わせについて】

株式会社Gハウス 広告・マーケティング部

